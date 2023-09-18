В школу №22 в Екатеринбурге набрали новых педагогов после скандала

В школу №22 на Уралмаше в Екатеринбурге набрали новых педагогов взамен 12 уволившихся. Учебный процесс идет в полном объеме, сообщил директор учреждения Илья Смирнов на встрече с родителями, передает корреспондент URA.RU.
«За летний период я принял девять педагогов, из них четыре — молодые специалисты, пять — стажеры. И сейчас [в сентябре] мы приняли еще трех педагогов. По количеству сотрудников укомплектованность полная. Все уроки, которые были утеряны, восстановлены, процесс обучения происходит в полном режиме», — рассказал Смирнов.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Это возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришли на собрание к образовательному учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру.
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