Джаз-бар получил формат заведения без столиков и открытую сцену для выступлений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте появился новый джаз-бар под названием «Трубар». Он получил формат заведения без столиков и открытую сцену для выступлений. Об этом URA.RU рассказал владелец заведения Егор Тренин.

«„Трубар“ отличается от других заведений своим форматом — это стоячий бар без столиков с небольшой танцевальной площадкой. Сцена бара открыта для всех желающих выступить здесь. Основной акцент — это качественный звук. Фишка сегодняшнего концерта — это контрабас, который редко, где еще услышишь в других подобных заведениях», — рассказал владелец.

Создатели локации уже провели технический запуск заведения, а на официальном открытии ожидается выступление участницы проекта «Голос» Алены Поль и пианиста из ЯНАО Василия Подлесного. «Для начала планируем привлекать артистов из Тюмени и Екатеринбурга. И хотим запустить еженедельные джем-сейшены. Джем-сейшен — это такое музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без подготовки — импровизируют, выступить может каждый. В перспективе в баре, возможно, будет играть небольшой оркестр. Также хотим привлечь молодежь, организовать для юных талантов открытый микрофон», — добавил Тренин.

Подобный формат бара, ориентированный на джазовую атмосферу, по словам его создателей, первый в Сургуте. При этом в городе и регионе в целом есть и другие заведения, где можно вживую услышать джазовую музыку. Например, кофейня в самом Сургуте — Jazz Coffe, а также в Нижневартовске — Jazz Do It. В Нефтеюганске для посетителей работает караоке Jazz Cafe.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появилось новое пространство для развлечений в ночное время. В городе открылись караоке-комнаты в стиле СССР.

На техническом открытии джаз-бара был сыгран первый концерт Фото: URA.RU