Песков не исключил встречи глав России, Азербайджана и Армении

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Контакты между Россией, Азербайджаном и Арменией ведутся в основном по линии военных, но планируются встречи и на более высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы будем информировать о возможности таких контактов, в том числе на высшем уровне», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты президентов стран для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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Контакты между Россией, Азербайджаном и Арменией ведутся в основном по линии военных, но планируются встречи и на более высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы будем информировать о возможности таких контактов, в том числе на высшем уровне», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты президентов стран для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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