Песков не исключил встречи глав России, Азербайджана и Армении

Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Контакты между Россией, Азербайджаном и Арменией ведутся в основном по линии военных, но планируются встречи и на более высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы будем информировать о возможности таких контактов, в том числе на высшем уровне», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты президентов стран для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
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