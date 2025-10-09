В России придумали, как повысить доходность пенсионных накоплений

В России предложили адаптировать пенсионные портфели к возрасту клиентов
В России негосударственный пенсионный фонд «Т-Пенсия» предложил разрешить формировать инвестиционные портфели с учетом возраста клиентов. Инициатива была представлена на встрече с Банком России, сообщил генеральный директор фонда Дмитрий Тарасов. Такой подход может повысить доходность пенсионных накоплений для молодых клиентов, а также увеличить интерес россиян к долгосрочным инвестициям.

«Такой подход позволит дать клиенту повышенную доходность, когда горизонт инвестирования длинный, а со временем портфели приобретают стабильность за счет ребалансировки в более консервативные инструменты. Это позволяет повысить потенциальную доходность клиентов и доверие к ПДС», — отметил Тарасов, передает газета «Известия». По его словам, около 23% участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) — граждане младше 45 лет, и именно они чаще выбирают более доходные, но рискованные стратегии. 

Сейчас негосударственные пенсионные фонды в России преимущественно инвестируют средства в облигации федерального займа и корпоративные облигации, а доля акций в портфелях редко превышает 10%. Такой подход связан с требованиями гарантировать безубыточность инвестиций на срок от одного до пяти лет. По данным ЦБ, средняя доходность пенсионных резервов за последние десять лет составила 7,3%. Представители «Т-Пенсии» считают, что расширение инвестиционного мандата позволит увеличить доходность длинных инструментов на 0,7–1,7 процентных пункта в год.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что пока не получали официального предложения от «Т-Пенсии». В регуляторе напомнили, что действующее законодательство не запрещает формировать индивидуальные стратегии с учетом срока до пенсии, однако фонды должны вести раздельный учет средств и четко прописывать условия в договорах с клиентами. Это необходимо для корректного распределения активов и обязательств между разными возрастными группами.

По данным ЦБ, с 2024 года по сентябрь 2025-го в программу долгосрочных сбережений вступили около 5 миллионов россиян, объем вложенных средств превысил 483 миллиарда рублей. Популярность программы объясняется господдержкой и налоговыми льготами, а дальнейшее развитие продуктовой линейки может сделать долгосрочные инвестиции еще привлекательнее.

