Shaman приехал в КНДР

Музыкант Shaman (Ярослав Дронов) вновь прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Визит состоялся по приглашению в связи с празднованием 80-летия Трудовой партии Кореи.

«По случаю 80-й годовщины основания КНДР делегация Министерства культуры Корейской Народно-Демократической Республики посетила нашу страну по приглашению Министерства культуры Корейской Народно-Демократической Республики и прибыла в Пхеньян 8-го числа.В состав делегации вошли популярные певцы России Шаман», — пишет ЦТАК. В состав российской делегации, помимо Shaman, вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М.Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

Это уже не первый визит Shaman в КНДР: 15 августа он выступил на концерте в Пхеньяне, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. Тогда он пообещал снова посетить страну до конца 2025 года.

10 октября в КНДР будет отмечаться 80-летие Трудовой партии Кореи. В торжественных мероприятиях также примет участие делегация «Единой России» во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым.

