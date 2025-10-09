В Госдуме предложили установить срок возврата денег на карту покупателя

Власти предложили установить предельный срок возврата денег на банковскую карту потребителя в течение 24 часов с момента покупки. С предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
«Прошу вас рассмотреть возможность установления для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг», — говорится в обращении. Цитата по РИА «Новости».
В настоящее время технологические возможности финансовых институтов позволяют мгновенно списывать средства с карты плательщика. Вице-спикер подчеркнул, что мгновенное списание при оплате контрастирует с длительным, до 10 дней, ожиданием возврата денег, что создает негативный опыт для граждан.
По мнению Чернышова, такой разрыв является «архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере». Реализация предложенной меры, как считает вице-спикер, не только повысит защищенность прав потребителей, но и будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики России, а также укрепит доверие граждан к финансовым институтам.
С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации будет введен в действие модифицированный порядок внесудебного взыскания бесспорных налоговых обязательств. Данная процедура коснется физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Как проинформировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, по истечении шести месяцев с даты наступления срока уплаты налога налоговые органы получают право вынести постановление о принудительном взыскании денежных средств. Уведомление должника о принятом решении будет осуществляться посредством личного кабинета налогоплательщика, портала «Госуслуг» или заказного почтового отправления.
