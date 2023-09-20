Власти Сургута нашли способ сократить сроки строительства соцобъектов

Из-за длительной экспертизы затягивается строительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Сургута нашли способ сократить сроки прохождения строительной экспертизы объектов социального назначения. Об этом заявил заместитель главы города Сергей Агафонов на думском комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU.

Депутаты во время заседания задались вопросом, почему экспертиза некоторых объектов проходит долго. Ждать заключения приходится месяцами. «У нас есть все основания полагать, что все объекты сейчас пройдут экспертизу, так как эта проблема вышла на уровень губернатора. Экспертиза и курирующий заместитель губернатора пошли нам на встречу. Выработали механизм работы. Сейчас каждый четверг мы рассматриваем ряд объектов», — сообщил Агафонов.

По словам Агафонова, это позволит значительно сократить сроки нахождения проектов на экспертизе. Что, в свою очередь, отразится и на сроках строительства. Для решения проблемы в Сургут приезжала заместитель губернатора ХМАО Ольга Литова. «По поручению губернатора мы подняли вопрос, что у нас в Сургуте многие объекты зависли в экспертизе. На прошлой неделе сюда приезжала заместитель губернатора Литова. Было большое совещание, трехчасовое, и мы разбирали каждый объект. Была экспертиза, был надзор. По нашим объектам был выработан механизм дальнейшей работы», — добавил Агафонов.

Между тем специалисты строительного рынка сообщают, что получение экспертизы — самый сложный процесс при разработке проекта. «Зачастую прохождение экспертизы затягивается из-за множества бюрократических процедур и необходимости проведения дополнительных проверок, что может значительно замедлять процесс строительства. Когда всех участников процесса собирают, что называется, за одним столом, это может быть весьма полезно. Если смотреть на общую практику, затягивание процедуры может происходить по разным причинам, например, из-за несоответствия проекта требованиям законодательства, ошибок в документации, нарушений технических норм и правил», — пояснил журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД пересматривает сроки реконструкции вокзала Сургута. Причиной стали изменения, внесенные в проект. Обновленному проекту заново нужно проходить государственную экспертизу.