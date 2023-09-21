В ХМАО возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка

Бродячая собака напала на ребенка в Советском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Советском районе ХМАО следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на ребенка. Информация опубликована на сайте окружного управления Следственного комитета.

«По факту нападения собаки на ребенка в поселке Пионерский возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 15 сентября 2023 года в дневное время во дворе дома № 6 по ул. Железнодорожная на десятилетнего мальчика, гулявшего на детской площадке, набросилась собака и укусила его за плечо правой руки», — сообщает ведомство.

На инцидент отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность». «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией поселка в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, расследование продолжается», — отреагировали в Следкоме ХМАО.

Ранее URA.RU писало о реакции Бастрыкина на инцидент девочкой, которую искусала собака в лифте. Девочка защищала своего пса, и бультерьер соседского ребенка укусил ее за лицо.