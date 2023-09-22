Работодатели в УрФО переходят на гибридный график работы

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Башня «Исеть». Екатеринбург, пейзаж, офис, город екатеринбург
Работодатели в УрФО переходят на гибридный график работы Фото:

Среди компаний УрФО все большую популярность набирает так называемый гибридный график работы, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. Об этом рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак во время своего выступления на HR-форуме в Екатеринбурге.

«Это тот график работы, который, безусловно, интересен соискателям. Но все зависит от отрасли и профессии», — заявила Осьмак.

С 29% количество вакансий на полный рабочий день за год уменьшилось до 14%. При этом процент предложений со свободным графиком работы увеличился с 14.8% до 25.5%.

В послековидное время популярным в предложенных работодателями вакансиях был график работы удаленно, но ситуация изменилась. В 2022 и 2023 году стало заметно снижение интереса работодателей в подборе кандидатов на вакансии полного рабочего дня.

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Среди компаний УрФО все большую популярность набирает так называемый гибридный график работы, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. Об этом рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак во время своего выступления на HR-форуме в Екатеринбурге. «Это тот график работы, который, безусловно, интересен соискателям. Но все зависит от отрасли и профессии», — заявила Осьмак. С 29% количество вакансий на полный рабочий день за год уменьшилось до 14%. При этом процент предложений со свободным графиком работы увеличился с 14.8% до 25.5%. В послековидное время популярным в предложенных работодателями вакансиях был график работы удаленно, но ситуация изменилась. В 2022 и 2023 году стало заметно снижение интереса работодателей в подборе кандидатов на вакансии полного рабочего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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