Работодатели в УрФО переходят на гибридный график работы

22 сентября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Работодатели в УрФО переходят на гибридный график работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Среди компаний УрФО все большую популярность набирает так называемый гибридный график работы, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. Об этом рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак во время своего выступления на HR-форуме в Екатеринбурге. «Это тот график работы, который, безусловно, интересен соискателям. Но все зависит от отрасли и профессии», — заявила Осьмак. С 29% количество вакансий на полный рабочий день за год уменьшилось до 14%. При этом процент предложений со свободным графиком работы увеличился с 14.8% до 25.5%. В послековидное время популярным в предложенных работодателями вакансиях был график работы удаленно, но ситуация изменилась. В 2022 и 2023 году стало заметно снижение интереса работодателей в подборе кандидатов на вакансии полного рабочего дня.

Среди компаний УрФО все большую популярность набирает так называемый гибридный график работы, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. Об этом рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак во время своего выступления на HR-форуме в Екатеринбурге. «Это тот график работы, который, безусловно, интересен соискателям. Но все зависит от отрасли и профессии», — заявила Осьмак. С 29% количество вакансий на полный рабочий день за год уменьшилось до 14%. При этом процент предложений со свободным графиком работы увеличился с 14.8% до 25.5%. В послековидное время популярным в предложенных работодателями вакансиях был график работы удаленно, но ситуация изменилась. В 2022 и 2023 году стало заметно снижение интереса работодателей в подборе кандидатов на вакансии полного рабочего дня.