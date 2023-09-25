25 сентября 2023

Большинство челябинцев откажется переезжать в другие города ради карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Поменять Челябинск на другое место жительства ради работы не готовы 59% горожан Фото:

Среди жителей Челябинска 59% не готовы переезжать в другие города ради карьеры. При этом, как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито работа», у трети горожан такой опыт имеется.

«Среди челябинцев 59% никогда не решились бы на переезд ради карьеры. Опрос показал, что больше трети (35%) жителей города переезжали по работе», — отметили URA.RU в «Авито».

Среди городов-миллионников Челябинск лидирует по количеству жителей, которых на родине все устраивает. Ростов-на-Дону и Самара заняли вторую строчку (никуда ехать не пожелало 57% респондентов), Нижний Новгород — третью (56%). Легче всего уезжают с места жители Новосибирска (здесь 53% не прочь сменить место жительства), Волгограда (52%), Омска (51%) и Казани (50%).

Из тех челябинцев, кто решался на смену места жительства, большинство уезжали в Москву. Таких набралось 8%. Екатеринбург и Пермь выбирали равное количество: по 6%. Далее по популярности следуют Казань (5%) и Уфа (3%). Чаще всего на переезд готовы мужчины и молодежь.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель напомнил про исследование ВЦИОМ двухлетней давности. Согласно ему, 49% совершеннолетних россиян живут не в том месте, где родились. Причем каждый пятый из переехавших сменил место жительства по причине трудовой миграции. В настоящий момент перемещениям способствует активность компаний по привлечению кадров. Противоположно направленной тенденцией является созданием удаленных рабочих мест для кадров, обладающих ценными для работодателя навыками и знаниями.

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Среди жителей Челябинска 59% не готовы переезжать в другие города ради карьеры. При этом, как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито работа», у трети горожан такой опыт имеется. «Среди челябинцев 59% никогда не решились бы на переезд ради карьеры. Опрос показал, что больше трети (35%) жителей города переезжали по работе», — отметили URA.RU в «Авито». Среди городов-миллионников Челябинск лидирует по количеству жителей, которых на родине все устраивает. Ростов-на-Дону и Самара заняли вторую строчку (никуда ехать не пожелало 57% респондентов), Нижний Новгород — третью (56%). Легче всего уезжают с места жители Новосибирска (здесь 53% не прочь сменить место жительства), Волгограда (52%), Омска (51%) и Казани (50%). Из тех челябинцев, кто решался на смену места жительства, большинство уезжали в Москву. Таких набралось 8%. Екатеринбург и Пермь выбирали равное количество: по 6%. Далее по популярности следуют Казань (5%) и Уфа (3%). Чаще всего на переезд готовы мужчины и молодежь. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель напомнил про исследование ВЦИОМ двухлетней давности. Согласно ему, 49% совершеннолетних россиян живут не в том месте, где родились. Причем каждый пятый из переехавших сменил место жительства по причине трудовой миграции. В настоящий момент перемещениям способствует активность компаний по привлечению кадров. Противоположно направленной тенденцией является созданием удаленных рабочих мест для кадров, обладающих ценными для работодателя навыками и знаниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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