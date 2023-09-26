Минобороны опровергло гибель командующего ЧФ, о которой сообщали ВСУ. Видео

26 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Сергей Соколов жив, информация о его гибели ложная Фото: Минестерство обороны РФ Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, о гибели которого ранее сообщали в ВСУ, принял участие в заседании коллегии Минобороны России. Ранее ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в Севастополе, после чего Украина заявила, что Соколов погиб. На кадрах, которые опубликовало Минобороны России в своем telegram-канале , видно, что Соколов присутствует на заседании. Таким образом было доказано, что информация ВСУ о гибели командующего ложная. По заявлению представителей ВСУ, Соколов погиб 22 сентября во время атаки по штабу ЧФ в Севастополе. Однако это не соответствует действительности. Также командование сил спецопераций ВСУ сообщило, что в результате попадания ракеты по штабу якобы погибли еще 33 офицера.

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, о гибели которого ранее сообщали в ВСУ, принял участие в заседании коллегии Минобороны России. Ранее ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в Севастополе, после чего Украина заявила, что Соколов погиб. На кадрах, которые опубликовало Минобороны России в своем telegram-канале, видно, что Соколов присутствует на заседании. Таким образом было доказано, что информация ВСУ о гибели командующего ложная. По заявлению представителей ВСУ, Соколов погиб 22 сентября во время атаки по штабу ЧФ в Севастополе. Однако это не соответствует действительности. Также командование сил спецопераций ВСУ сообщило, что в результате попадания ракеты по штабу якобы погибли еще 33 офицера.