Рядом с газопроводом загорелась сухая трава, рассказал Дмитрий Лунин (архивное фото)
В Полтаве, которая находится под контролем Украины, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, произошла разгерметизация на газопроводе, написал глава областной военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
«Полтаве прогремел взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работают оперативные службы», — написал Дмитрий Лунин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа, а рядом с местом ЧП загорелась трава.
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