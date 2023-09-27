В Екатеринбурге резко вырос спрос на вакансии в сфере строительства

27 сентября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в сентябре 2023 года количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 1,8 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в сентябре 2023 года количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из исследования интернет-сервиса «Авито Работа» которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. Безусловным лидером по спросу со стороны работодателей в Екатеринбурге является монтажник с годовым увеличением числа вакансий в 2,2 раза. Средняя зарплата выросла на 21% и теперь работодатели готовы платить специалистам 84 133 рубля ежемесячно. Также лидирует профессия сварщика, с увеличением числа вакансий в 2,1 раза, с увеличением средней зарплаты на 27%. Теперь сварщики претендуют на зарплату 80 097 рублей. В два раза увеличился прирост числа вакансий для инженеров, средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 15% (66 057 рублей). Спрос на плиточников стал больше в 1,9 раза и зарплаты на 11% выше (117 036 рублей) что делает их самыми высокооплачиваемыми в отрасли.

В Екатеринбурге в сентябре 2023 года количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из исследования интернет-сервиса «Авито Работа» которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. Безусловным лидером по спросу со стороны работодателей в Екатеринбурге является монтажник с годовым увеличением числа вакансий в 2,2 раза. Средняя зарплата выросла на 21% и теперь работодатели готовы платить специалистам 84 133 рубля ежемесячно. Также лидирует профессия сварщика, с увеличением числа вакансий в 2,1 раза, с увеличением средней зарплаты на 27%. Теперь сварщики претендуют на зарплату 80 097 рублей. В два раза увеличился прирост числа вакансий для инженеров, средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 15% (66 057 рублей). Спрос на плиточников стал больше в 1,9 раза и зарплаты на 11% выше (117 036 рублей) что делает их самыми высокооплачиваемыми в отрасли.