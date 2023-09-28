Застройщики Екатеринбурга отказались брать на работу выпускников без опыта

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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, строительство, стройка
Несмотря на дефицит кадров строительные компании не готовы принимать на работу молодых сотрудников без опыта Фото:

Несмотря на дефицит кадров в сфере строительства, екатеринбургские компании не готовы принимать на работу молодых сотрудников без опыта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель директора СРО «Уральское объединение строителей» Снетков Денис.

«Да в Свердловской области, как и по всей стране, наблюдается дефицит рабочих кадров. Это связано во многом с тем, что наши вузы и колледжи выпускают определенное количество специальностей. Но когда молодой работник выходит из этих вузов, его не берут в строительную компанию. И это проблема», — рассказал Снетков корреспонденту URA.RU.

Существующие подрядные строительные компании малого бизнеса заинтересованы принимать на работу студентов только при соблюдении условий: «Если будут предоставлены площадки и помещения для проведения практики. Если в трудовой закон будет внесено изменение в части увеличения обрабатываемого срока при заключении ученического договора. Также компании просят оказывать гос поддержку при найме молодых специалистов». Эти условия озвучили представители компаний на Всероссийском форуме о развитии строительства и проектирования ICID-2023. В итоге получается тупиковая ситуация, когда компании не берут молодых специалистов из-за отсутствия опыта, а кандидаты на вакансии не могут получить опыт из-за проблем с трудоустройством по специальности.

«Нас недавно собирал Минстрой по Свердловской области во главе с Волковым Михаилом и говорили давайте что-то делать, потому что дефицит кадров на лицо. Но какие именно меры будут предпринимать, пока что неясно», — поделился с корреспондентом URA.RU Снетков.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге резко вырос спрос на вакансии в сфере строительства. Это связано с отказом строительных компаний принимать на работу молодых сотрудников без опыта.

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Несмотря на дефицит кадров в сфере строительства, екатеринбургские компании не готовы принимать на работу молодых сотрудников без опыта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель директора СРО «Уральское объединение строителей» Снетков Денис. «Да в Свердловской области, как и по всей стране, наблюдается дефицит рабочих кадров. Это связано во многом с тем, что наши вузы и колледжи выпускают определенное количество специальностей. Но когда молодой работник выходит из этих вузов, его не берут в строительную компанию. И это проблема», — рассказал Снетков корреспонденту URA.RU. Существующие подрядные строительные компании малого бизнеса заинтересованы принимать на работу студентов только при соблюдении условий: «Если будут предоставлены площадки и помещения для проведения практики. Если в трудовой закон будет внесено изменение в части увеличения обрабатываемого срока при заключении ученического договора. Также компании просят оказывать гос поддержку при найме молодых специалистов». Эти условия озвучили представители компаний на Всероссийском форуме о развитии строительства и проектирования ICID-2023. В итоге получается тупиковая ситуация, когда компании не берут молодых специалистов из-за отсутствия опыта, а кандидаты на вакансии не могут получить опыт из-за проблем с трудоустройством по специальности. «Нас недавно собирал Минстрой по Свердловской области во главе с Волковым Михаилом и говорили давайте что-то делать, потому что дефицит кадров на лицо. Но какие именно меры будут предпринимать, пока что неясно», — поделился с корреспондентом URA.RU Снетков. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге резко вырос спрос на вакансии в сфере строительства. Это связано с отказом строительных компаний принимать на работу молодых сотрудников без опыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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