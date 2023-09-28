28 сентября 2023

Бастрыкин заступится за детей из ХМАО, которых бьют и оскорбляют родители

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Происшествия с детьми в семье случаются не в первый раз Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации из соцсетей о семье из Сургута, в которой родители систематически оскорбляют детей и наносят им побои. По информации ведомства, жалоба поступила от соседей.

«В социальных медиа сообщается, что жители дома в городе Сургуте предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои. По данному сообщению СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки. О результатах будет доложено главе ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Семья не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Происшествия с детьми у них случались и ранее.

Сообщение о нарушении прав детей поступило от жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте. В проведении проверки следователям помогают инспекторы полиции по делам несовершеннолетних.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации из соцсетей о семье из Сургута, в которой родители систематически оскорбляют детей и наносят им побои. По информации ведомства, жалоба поступила от соседей. «В социальных медиа сообщается, что жители дома в городе Сургуте предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои. По данному сообщению СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки. О результатах будет доложено главе ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства. Семья не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Происшествия с детьми у них случались и ранее. Сообщение о нарушении прав детей поступило от жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте. В проведении проверки следователям помогают инспекторы полиции по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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