Бастрыкин заступится за детей из ХМАО, которых бьют и оскорбляют родители

Происшествия с детьми в семье случаются не в первый раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации из соцсетей о семье из Сургута, в которой родители систематически оскорбляют детей и наносят им побои. По информации ведомства, жалоба поступила от соседей.

«В социальных медиа сообщается, что жители дома в городе Сургуте предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои. По данному сообщению СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки. О результатах будет доложено главе ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Семья не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Происшествия с детьми у них случались и ранее.

Сообщение о нарушении прав детей поступило от жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте. В проведении проверки следователям помогают инспекторы полиции по делам несовершеннолетних.