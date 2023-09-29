Врач объяснил, почему женщинам важно обращать внимание на свою грудь

Врач Игнатов посоветовал самостоятельно проверять грудь на наличие уплотнений

Максим Игнатов сообщил, что раз в год женщина должна посещать маммолога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боли в груди, уплотнения и выделения из сосков могут указывать на наличие новообразований в молочных железах. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, онколог-маммолог клиник «Атлас» Максим Игнатов.

«Если есть дискомфорт и боли в груди, не связанные с изменениями цикла, или болезненность усилилась, то следует провести самопальпацию и обратиться к гинекологу или маммологу», — заявил Игнатов в беседе с « Газетой.ру». По его словам, проверять грудь на наличие уплотнений можно самостоятельно с помощью пальпации, этому обучают гинеколог или маммолог.

Врач также назвал признаком новообразований выделения из сосков. Он подчеркнул, что уплотнения молочных желез чаще всего носят доброкачественный характер. Однако маммолог отметил, что всегда есть риск, что новообразования могут стать опасны для организма, поэтому необходимо сразу же обратиться ко врачу, чтобы узнать точный диагноз.

Игнатов посоветовал посещать маммолога каждый год и делать УЗИ груди. «После 40 лет каждый год нужно делать маммографию, чтобы обнаружить патологические образования на ранней стадии», — добавил врач.

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