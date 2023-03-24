Врач рассказал о неожиданной опасности для женщин водителей

Врач Гомзикова: долгое нахождение за рулем грозит женщинам снижением шансов на зачатие
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Долгое сидение за рулем ведет к снижению фертильности, заявила Валерия Гомзикова Фото:

У женщин, проводящих большое количество времени за рулем, присутствует риск снижения шансов на зачатие ребенка. Данный риск связан с возникновением венозного застоя в малом тазу и снижения фертильности. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог КДЦ «Медси на Солянке» Валерия Гомзикова.

«Долгое сидение женщины за рулем может спровоцировать у нее нарушение кровоснабжения тазовых органов, в том числе и яичников, что ведет к нарушению их функции», — передает слова Гомзиковой «Газета.ру». Она добавила, что из-за отсутствия физических нагрузок за рулем происходит возникновение ожирения, снижение фертильности, а также нарушение менструального цикла.

Также долгое нахождение за рулем в неудобном положении приводит к болевому синдрому, возникающего из-за ущемления тазовых нервов. По результатам научных исследований было выяснено, что женщины, проводящие большое количество времени в сидячем положении, чаще встречаются с раком молочной железы и яичников.

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У женщин, проводящих большое количество времени за рулем, присутствует риск снижения шансов на зачатие ребенка. Данный риск связан с возникновением венозного застоя в малом тазу и снижения фертильности. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог КДЦ «Медси на Солянке» Валерия Гомзикова. «Долгое сидение женщины за рулем может спровоцировать у нее нарушение кровоснабжения тазовых органов, в том числе и яичников, что ведет к нарушению их функции», — передает слова Гомзиковой «Газета.ру». Она добавила, что из-за отсутствия физических нагрузок за рулем происходит возникновение ожирения, снижение фертильности, а также нарушение менструального цикла. Также долгое нахождение за рулем в неудобном положении приводит к болевому синдрому, возникающего из-за ущемления тазовых нервов. По результатам научных исследований было выяснено, что женщины, проводящие большое количество времени в сидячем положении, чаще встречаются с раком молочной железы и яичников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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