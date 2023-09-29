Екатеринбуржцы нашли остатки усадеб 19 века на месте стройки Павла Дацюка. Фото

30 сентября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

На месте стройки нашли исторические остатки, предполагает читатель Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга нашли остатки деревянных домов и усадеб, которые располагались на берегу реки Исеть в 19 веке. Екатеринбуржцы обнаружили это на месте стройки компании «Радиус Девелопмент», которая принадлежит бывшему хоккеисту Павлу Дацюку. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Экскаватор вытащил из-под земли остатки деревянных строений, возможно, пирсов, беседок или деревянных домов, которые располагались на берегу в 19 веке. Грунт с остатками просто грузят в самосвалы и вывозят за город», — рассказал собеседник агентства. В конце 18 века эти земли были во владении купца Ивана Грушевцова, здесь располагались каменный дом и мукомольная мельница и солодовня, отметил собеседник. «Деревянные элементы могут принадлежать очень древнему объекту», — добавил читатель агентства. Активисты из Екатеринбурга вышли на берег Исети, чтобы остановить стройку компании «Радиус Девелопмент». Планируется, что на этом месте появится гостиница, строительство разрешила администрация Екатеринбурга. Активисты хотят сохранить мыс, который, по их словам, хранит исторический изгиб главной реки города. Они планируют обратиться в прокуратуру из-за вырубки леса на месте стройки. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести встречу, чтобы еще раз удостовериться в соблюдении законодательства при возведении гостиницы. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга нашли остатки деревянных домов и усадеб, которые располагались на берегу реки Исеть в 19 веке. Екатеринбуржцы обнаружили это на месте стройки компании «Радиус Девелопмент», которая принадлежит бывшему хоккеисту Павлу Дацюку. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Экскаватор вытащил из-под земли остатки деревянных строений, возможно, пирсов, беседок или деревянных домов, которые располагались на берегу в 19 веке. Грунт с остатками просто грузят в самосвалы и вывозят за город», — рассказал собеседник агентства. В конце 18 века эти земли были во владении купца Ивана Грушевцова, здесь располагались каменный дом и мукомольная мельница и солодовня, отметил собеседник. «Деревянные элементы могут принадлежать очень древнему объекту», — добавил читатель агентства. Активисты из Екатеринбурга вышли на берег Исети, чтобы остановить стройку компании «Радиус Девелопмент». Планируется, что на этом месте появится гостиница, строительство разрешила администрация Екатеринбурга. Активисты хотят сохранить мыс, который, по их словам, хранит исторический изгиб главной реки города. Они планируют обратиться в прокуратуру из-за вырубки леса на месте стройки. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести встречу, чтобы еще раз удостовериться в соблюдении законодательства при возведении гостиницы.