29 сентября 2023

Пермская компания Cyberhead выпустит компьютерную игру про зомби

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
Во время бета-тестирования участники искали ошибки и недочеты Фото:

В Перми 29 сентября прошло открытое бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается прикамская студия Cyberhead. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна через два года, рассказал глава компании Родион Клюев.

«Главный герой игры — маленький мальчик, который ищет путь к родителям по городу, разрушенному после зомби-апокалипсиса. Это демо-версия, после исправления найденных ошибок она появится на платформе Steam», — рассказал Родион Клюев изданию «Вкурсе.ру».

One Way Home представляет собой традиционную «бродилку» с головоломками и хоррор-атмосферой. В демо-версию можно будет поиграть уже 8 октября. Выход полной версии намечен на апрель 2025 года. Специалисты пермской студии также планирует представить свой проект на выставке «Игропром-2023» в Москве.

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В Перми 29 сентября прошло открытое бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается прикамская студия Cyberhead. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна через два года, рассказал глава компании Родион Клюев. «Главный герой игры — маленький мальчик, который ищет путь к родителям по городу, разрушенному после зомби-апокалипсиса. Это демо-версия, после исправления найденных ошибок она появится на платформе Steam», — рассказал Родион Клюев изданию «Вкурсе.ру». One Way Home представляет собой традиционную «бродилку» с головоломками и хоррор-атмосферой. В демо-версию можно будет поиграть уже 8 октября. Выход полной версии намечен на апрель 2025 года. Специалисты пермской студии также планирует представить свой проект на выставке «Игропром-2023» в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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