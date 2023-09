Пермская компания Cyberhead выпустит компьютерную игру про зомби

В Перми 29 сентября прошло открытое бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается прикамская студия Cyberhead. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна через два года, рассказал глава компании Родион Клюев. «Главный герой игры — маленький мальчик, который ищет путь к родителям по городу, разрушенному после зомби-апокалипсиса. Это демо-версия, после исправления найденных ошибок она появится на платформе Steam», — рассказал Родион Клюев изданию «Вкурсе.ру». One Way Home представляет собой традиционную «бродилку» с головоломками и хоррор-атмосферой. В демо-версию можно будет поиграть уже 8 октября. Выход полной версии намечен на апрель 2025 года. Специалисты пермской студии также планирует представить свой проект на выставке «Игропром-2023» в Москве.

