После шести месяцев засухи в Пермский край придут обильные осадки

По данным метеорологов, продолжительный период засухи в Прикамье завершится в октябре Фото: Размик Закарян © URA.RU

Есть большая вероятность, что в октябре в Пермском крае выпадет достаточное количество осадков и завершится засуха, которая началась в апреле. Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ также прогнозируют, что улучшится ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.

«Первая неделя октября в Прикамье ожидается очень теплой. В среднем за период с 1 по 7 октября температура воздуха ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Днем по южной части региона неоднократно будет +15 градусов и выше (максимальная температура — 18 градусов), ночи также будут теплыми (до 13 градусов). Обильные дожди ожидаются 2 и 3 октября в основном по центральным районам края, а 5 октября — по северу. Прохождение активного циклона может сопровождаться порывистым ветром до 18 м/с», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Во второй пятидневке ожидается приток холодного воздуха. Температура в Прикамье приблизится к норме и составит от 5 до 10 градусов. В третьей декаде температура опустится до нулевой отметке. Согласно прогнозу, в указанный период ожидаются установление и сход временного снежного покрова.

Ранее метеорологи предупреждали пермяков, что если в регионе осенью не будет обильных осадков, это приведет к массовому пересыханию скважин. На смену теплой весенней погоде на территорию пришла продолжительная летняя жара. Она стала одной из причин обмеления Камы и отключения водоснабжения в ряде территорий края. Из-за засухи прикамские аграрии потеряли почти половину урожая.