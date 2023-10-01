CNN: зимой успехи Киева на фронте станут далеким воспоминанием

Россия приспособилась к новым условиям на фронте и готова к тому, что конфликт затянется на длительный срок. Журналисты телеканала CNN прогнозируют, что для Киева все «успешные кампании» могут оказаться лишь «далеким воспоминанием».
«Россияне, скорее всего, начнут очередную кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Население погрузится в темную зиму», — пишет телеканал в материале. Также издание напомнило, что оборонный бюджет России в следующем году вырастет на 70%. А украинские силы на данный момент уже воюют на истощение, из-за чего Киев начал ощущать острый дефицит авиации.
Ранее The New York Times писало, что США предупредили Украину о сильном поражении из-за ее попыток контрнаступления. Авторы материала также отметили, что победив Киев, Россия одержит победу над Соединенными Штатами.
Россия приспособилась к новым условиям на фронте и готова к тому, что конфликт затянется на длительный срок. Журналисты телеканала CNN прогнозируют, что для Киева все «успешные кампании» могут оказаться лишь «далеким воспоминанием». «Россияне, скорее всего, начнут очередную кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Население погрузится в темную зиму», — пишет телеканал в материале. Также издание напомнило, что оборонный бюджет России в следующем году вырастет на 70%. А украинские силы на данный момент уже воюют на истощение, из-за чего Киев начал ощущать острый дефицит авиации. Ранее The New York Times писало, что США предупредили Украину о сильном поражении из-за ее попыток контрнаступления. Авторы материала также отметили, что победив Киев, Россия одержит победу над Соединенными Штатами.