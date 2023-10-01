01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

Бывшего бизнес-омбудсмена ХМАО Евлахова заподозрили в фиктивном трудоустройстве. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на заседании Евразийского Экономического Союза. Алма-ата, чиновник, портфель, должность
Бывшего бизнес-омбудсмена Николая Евлахова обвинили в фиктивном трудоустройстве Фото:

В ХМАО бывшего бизнес-омбудсмена Николая Евлахова, который отказывал югорским предпринимателям в поддержке и включал в отчеты PR как критерий собственной эффективности, обвинили в фиктивном трудоустройстве и пожаловались на него в прокуратуру. Как рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте, экс-омбудсмен устроился на работу финансовым директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», не имея профильного диплома.

«Никаких обязанностей Евлахов не выполняет, офис посещает в свободное время. Единственное, чем он занимается — отвечает на звонки горячей линии по вопросам набора контрактников и получает за это около 100 тысяч рублей. Отсутствие у бывшего бизнес-омбудсмена диплома об экономическом образовании работодателя тоже не смутило. На фиктивное трудоустройство уже пожаловались в прокуратуру», — сообщает инсайдер.

В распоряжение редакции была передана фотокопия жалобы в прокуратуру. Редакция URA.RU не располагает актуальным номером телефона Евлахова. Фонд содействия и прокуратуру ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что Евлахов не вошел в шорт-лист претендентов на пост бизнес-омбудсмена ХМАО в 2021 году. Конкурс выиграла нынешний Уполномоченный по правам предпринимателей Ирина Каск.

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В ХМАО бывшего бизнес-омбудсмена Николая Евлахова, который отказывал югорским предпринимателям в поддержке и включал в отчеты PR как критерий собственной эффективности, обвинили в фиктивном трудоустройстве и пожаловались на него в прокуратуру. Как рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте, экс-омбудсмен устроился на работу финансовым директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», не имея профильного диплома. «Никаких обязанностей Евлахов не выполняет, офис посещает в свободное время. Единственное, чем он занимается — отвечает на звонки горячей линии по вопросам набора контрактников и получает за это около 100 тысяч рублей. Отсутствие у бывшего бизнес-омбудсмена диплома об экономическом образовании работодателя тоже не смутило. На фиктивное трудоустройство уже пожаловались в прокуратуру», — сообщает инсайдер. В распоряжение редакции была передана фотокопия жалобы в прокуратуру. Редакция URA.RU не располагает актуальным номером телефона Евлахова. Фонд содействия и прокуратуру ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что Евлахов не вошел в шорт-лист претендентов на пост бизнес-омбудсмена ХМАО в 2021 году. Конкурс выиграла нынешний Уполномоченный по правам предпринимателей Ирина Каск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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