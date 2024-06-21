21 июня 2024

Иномарка врезалась в самый большой ТЦ Сургута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка не справилась с управлением и врезалась во входную группу ТЦ
Сургутянка не справилась с управлением и врезалась во входную группу ТЦ Фото:

Сегодня, 22 июня, утром 35-летняя женщина врезалась в двери ТЦ «Сити Молл» в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Сегодня около 10:00 гражданка 1989 года рождения не справилась с управлением автомобилем и въехала во входную группу ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. В результате ДТП повреждена входная группа ТЦ», — рассказали в ведомстве.

При происшествии никто из посетителей не пострадал. Водителю медицинская помощь тоже не потребовалась.

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Сегодня, 22 июня, утром 35-летняя женщина врезалась в двери ТЦ «Сити Молл» в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по ХМАО. «Сегодня около 10:00 гражданка 1989 года рождения не справилась с управлением автомобилем и въехала во входную группу ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. В результате ДТП повреждена входная группа ТЦ», — рассказали в ведомстве. При происшествии никто из посетителей не пострадал. Водителю медицинская помощь тоже не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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