Сургутянка не справилась с управлением и врезалась во входную группу ТЦ
Сегодня, 22 июня, утром 35-летняя женщина врезалась в двери ТЦ «Сити Молл» в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Сегодня около 10:00 гражданка 1989 года рождения не справилась с управлением автомобилем и въехала во входную группу ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. В результате ДТП повреждена входная группа ТЦ», — рассказали в ведомстве.
При происшествии никто из посетителей не пострадал. Водителю медицинская помощь тоже не потребовалась.
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