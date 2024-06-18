Власти ХМАО раскрыли, на что потратят почти 30 миллиардов профицита бюджета

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук внес корректировки в бюджет региона на 2024 год, увеличив доходы окружной казны на 27,7 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на финансирование государственных программ.
«В частности, более 5 миллиардов рублей направлено на меры поддержки участников специальной военной операции и их семей», — сообщили URA.RU в окружном департаменте внутренней политики. Дополнительно выделены средства на приобретение жилья для детей-сирот и повышение зарплат медицинских работников и учителей. Так, в общем на сферу здравоохранения и образования дополнительно направят почти 8 миллиардов рублей.
Правительство Югры также увеличило финансирование транспортной системы более чем на 1 миллиард. В том числе на проектирование и ремонт дорог, а также обеспечение пассажирских перевозок. Вложения предусмотрены и в строительство (около 3,5 миллиарда рублей) социальных, коммунальных и промышленных объектов, включая особую экономическую зону в Нягани и индустриальный парк «Нефтеюганский».
«Важно то, что бюджет Югры остается социально ориентированным и к концу текущего года округ выполнит все свои текущие и запланированные социальные обязательства. Превалирующая часть расходов — это развитие образования, здравоохранения, транспортной системы, социальная поддержка», — поделился с агентством депутат и член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике думы Югры Владислав Фоменко.
Большая часть дополнительных средств поступила в казну от налога на прибыль компаний, а также НДФЛ. По итогам внесения изменений бюджет Югры составит 423,4 млрд рублей. «Прогнозируемый дефицит — 47,7 млрд рублей, однако и он к концу года с высокой долей вероятности будет закрыт за счет увеличенных налоговых поступлений», — уточнили в департаменте внутренней политики
По оценке экспертов, финансисты правительства целенаправленно формируют бюджет с дефицитом, что позволяет в конечном итоге закрывать год с положительным финансовым результатом. Эта стратегия дает возможность реализовать больше мероприятий.
«Это нормальная практика и стандартная модель, которая работает. Какие-то оптимистические сценарии обычно в прогнозах экономического роста не рассматриваются. Они могут быть, но на них не ориентируются. Ориентируются или на консервативные, или на негативные сценарии», — поделился с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
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