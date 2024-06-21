В Сургуте остро не хватает путевок в детские лагеря для школьников

Количество школьников в Сургуте (ХМАО) в шесть раз превысило число путевок в детские лагеря. Сейчас все места на вторую и третью смены заняты, поэтому создаются резервные очереди, сообщила замдиректора департамента образования мэрии города Ольга Иванова.
«Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда все места заняты даже во вторую и третью смены, формируются резервные очереди. Каникулярные смены составляют 21 день как в выездных лагерях, так и в лагерях дневного пребывания на территории города», — приводятся слова Ивановой на сайте мэрии Сургута.
По данным департамента образования, в городе проживают 60 тысяч школьников, а путевок всего 10 тысяч. Восемь тысяч из них — на территории муниципалитета, еще две — в Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, деревнях Русскинская и Лямина. Остальных детей записали в городские лагеря с дневным пребыванием.
Ранее в Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее). Детей учат корейскому языку и танцам в этом стиле.
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