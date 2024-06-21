21 июня 2024

В Сургуте остро не хватает путевок в детские лагеря для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году две тысячи сургутских школьников уедут в детские лагеря, находящиеся в других регионах
В 2024 году две тысячи сургутских школьников уедут в детские лагеря, находящиеся в других регионах Фото:

Количество школьников в Сургуте (ХМАО) в шесть раз превысило число путевок в детские лагеря. Сейчас все места на вторую и третью смены заняты, поэтому создаются резервные очереди, сообщила замдиректора департамента образования мэрии города Ольга Иванова.

«Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда все места заняты даже во вторую и третью смены, формируются резервные очереди. Каникулярные смены составляют 21 день как в выездных лагерях, так и в лагерях дневного пребывания на территории города», — приводятся слова Ивановой на сайте мэрии Сургута.

По данным департамента образования, в городе проживают 60 тысяч школьников, а путевок всего 10 тысяч. Восемь тысяч из них — на территории муниципалитета, еще две — в Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, деревнях Русскинская и Лямина. Остальных детей записали в городские лагеря с дневным пребыванием.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее). Детей учат корейскому языку и танцам в этом стиле.

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Количество школьников в Сургуте (ХМАО) в шесть раз превысило число путевок в детские лагеря. Сейчас все места на вторую и третью смены заняты, поэтому создаются резервные очереди, сообщила замдиректора департамента образования мэрии города Ольга Иванова. «Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда все места заняты даже во вторую и третью смены, формируются резервные очереди. Каникулярные смены составляют 21 день как в выездных лагерях, так и в лагерях дневного пребывания на территории города», — приводятся слова Ивановой на сайте мэрии Сургута. По данным департамента образования, в городе проживают 60 тысяч школьников, а путевок всего 10 тысяч. Восемь тысяч из них — на территории муниципалитета, еще две — в Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, деревнях Русскинская и Лямина. Остальных детей записали в городские лагеря с дневным пребыванием. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее). Детей учат корейскому языку и танцам в этом стиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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