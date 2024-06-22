Бросивший семью челябинец рассказал, почему претендует на выплаты за погибшего на СВО сына

В Златоусте отец погибшего на СВО спортсмена доказывает право на выплаты

22 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Разбирательство между двумя претендентами на выплаты за погибшего на СВО сына пройдет в суде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец погибшего в ходе спецоперации жителя Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера Константин рассказал URA.RU, почему имеет право на выплаты после 15 лет своего отсутствия. В отзыве на иск его бывшей супруги Екатерины он заявил, что всегда был на связи с сыном-спортсменом, помогал ему морально и материально. «Мы подготовили отзыв на иск мамы погибшего Яна объемом 17 страниц, а дополнительные доказательства в приложении собраны на 681 листе. Собрали все доказательства, что папа активно участвовал в жизни ребенка, а также опровергли ряд других заявлений мамы», — уточнила нынешняя супруга отца ребенка Инга. В тексте отзыва указано, что отец двоих сыновей развелся с Екатериной по ее просьбе для получения статуса матери-одиночки и получения жилья от государства. При этом, по словам Константина, брачные отношения между супругами были сохранены. Более того, через четыре месяца после развода родился их второй совместный сын. Отец утверждает, что на алименты супруга не подавала, так как он добровольно исполнял обязанности по содержанию детей, оплачивал Яну обучение (в том числе на профессию «Дефектоскопист») и приглашал сына жить и работать вместе в Краснодаре. Отец заявляет, что постоянно поздравлял сыновей с праздниками, а также передавал им деньги и подарки, но тайно и через родственников, так как бывшая супруга препятствовала их общению и выбрасывала или ломала подарки. Кроме того, он покупал ребенку спортивную экипировку и поддерживал на состязаниях, а в период своей жизни в Челябинске (до переезда в Краснодар) регулярно приезжал к сыновьям. «Личность второго супруга Екатерины, которого она представила в качестве прекрасного наставника, кто принял детей от первого брака и занимался их воспитанием, не может быть охарактеризована как достойного воспитателя ребенка. Исходя из материалов уголовных дел, в 2001 году он был осужден на 15 лет лишения свободы по тяжким и особо тяжким статьям с конфискацией имущества и был направлен на лечение от наркотической зависимости», — сообщает URA.RU супруга Константина Инга. В отзыве указано, что второй супруг был освобожден в 2012 году условно-досрочно и находился по надзором. В этот период он вновь совершил тяжкое преступление, после чего был осужден совокупно на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, указано в документе, на свободе отчим Яна был недолго: с 2012 по 2014 и с 2017 по 2018 годы. Кроме того, мама постоянно выгоняла сына из дома, чему у отца также есть доказательства. По словам отца, ребенок в детстве жил у прабабушки, а когда стал старше — у бабушки, мамы первого мужа. «Ответчик никогда не отказывался от своего ребенка, хотя истица сама не раз просила его об этом с целью получения дополнительного финансирования от государства. Однако он категорически отвергал данные предложения. Истица неоднократно выгоняла из дома повзрослевшего Яна, зная, что ему негде было жить. Он приходил с личными вещами к бабушке, а его отец отправлял ей деньги на содержание ребенка», — говорится в документе. В отзыве написано, что Ян постоянно говорил и писал отцу, что очень любит его. Они очень много общались в мессенджерах: скрины переписок, чеки, совместные фото отец также готов предоставить в суде. Кроме того, в тексте документа обращается особое внимание, что биологический отец не был лишен родительских прав и не привлекался за неисполнение родительских обязанностей. «Таким образом, отец не только постоянно интересовался жизнью сына и полноценно исполнял обязанности по его воспитанию и содержанию до достижения 18 лет. Он принимал полноценное участие в его жизни до последних дней. Ян вел переписку с отцом, уже находясь в зоне СВО, будучи уверенным, что через четыре месяца он вернется домой», — указано в документе. Также папа погибшего бойца опровергает информацию, что в день похорон тайно пошел оформлять документы на выплаты в военкомат. У мужчины есть доказательства, что в ведомстве 12 апреля он получал справку о смерти сына, а затем в тот же день именно Екатерина попросила его вновь явиться в военкомат с паспортом и реквизитами счета в ближайший понедельник. Таким образом, она сама подтвердила его право на получение выплат. Кроме того, отмечает Константин, он передал бывшей супруге деньги на организацию поминок, так как организацией похорон занималось государство. «О наличии права на получение выплаты отец узнал впервые от сотрудников военного комиссариата Златоуста. Ему было предложено параллельно с получением справки о смерти подать заявления, которые были сформированы автоматически. Таким образом, никаких противоправных действий, противоречивших нормам морали и нравственности, допущено не было», — указано в отзыве на иск. Отец погибшего Яна отмечает в документе, что похороны парня состоялись 12 апреля, а 24 апреля его бывшая супруга в третий раз вышла замуж. В отзыве на иск приводится еще множество аргументов, негативно характеризующих личность матери. Так, она подавала в суд на туроператоров с требованием вернуть стоимость невозвратных авиабилетов и такую же сумму штрафа, а также взыскать в ее пользу 1,4 миллиона рублей неустойки и 100 тысяч рублей морального вреда. Суд встал на сторону туроператора, так как Екатерина сама отказалась от отдыха со вторым супругом в Геленджике по личным обстоятельствам. В документе обращено внимание на завышенные денежные требования женщины безо всяких на то оснований. Ранее URA.RU сообщало, что мать погибшего на СВО бойца Яна Мейзингера подала в суд на лишение выплат отца, который бросил семью 15 лет назад. Женщина рассказала, что поднимала детей одна, а настоящим отцом им стал второй супруг. Судом были приняты обеспечительные меры по приостановлению выплат. URA.RU продолжит следить за этим разбирательством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец погибшего в ходе спецоперации жителя Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера Константин рассказал URA.RU, почему имеет право на выплаты после 15 лет своего отсутствия. В отзыве на иск его бывшей супруги Екатерины он заявил, что всегда был на связи с сыном-спортсменом, помогал ему морально и материально. «Мы подготовили отзыв на иск мамы погибшего Яна объемом 17 страниц, а дополнительные доказательства в приложении собраны на 681 листе. Собрали все доказательства, что папа активно участвовал в жизни ребенка, а также опровергли ряд других заявлений мамы», — уточнила нынешняя супруга отца ребенка Инга. В тексте отзыва указано, что отец двоих сыновей развелся с Екатериной по ее просьбе для получения статуса матери-одиночки и получения жилья от государства. При этом, по словам Константина, брачные отношения между супругами были сохранены. Более того, через четыре месяца после развода родился их второй совместный сын. Отец утверждает, что на алименты супруга не подавала, так как он добровольно исполнял обязанности по содержанию детей, оплачивал Яну обучение (в том числе на профессию «Дефектоскопист») и приглашал сына жить и работать вместе в Краснодаре. Отец заявляет, что постоянно поздравлял сыновей с праздниками, а также передавал им деньги и подарки, но тайно и через родственников, так как бывшая супруга препятствовала их общению и выбрасывала или ломала подарки. Кроме того, он покупал ребенку спортивную экипировку и поддерживал на состязаниях, а в период своей жизни в Челябинске (до переезда в Краснодар) регулярно приезжал к сыновьям. «Личность второго супруга Екатерины, которого она представила в качестве прекрасного наставника, кто принял детей от первого брака и занимался их воспитанием, не может быть охарактеризована как достойного воспитателя ребенка. Исходя из материалов уголовных дел, в 2001 году он был осужден на 15 лет лишения свободы по тяжким и особо тяжким статьям с конфискацией имущества и был направлен на лечение от наркотической зависимости», — сообщает URA.RU супруга Константина Инга. В отзыве указано, что второй супруг был освобожден в 2012 году условно-досрочно и находился по надзором. В этот период он вновь совершил тяжкое преступление, после чего был осужден совокупно на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, указано в документе, на свободе отчим Яна был недолго: с 2012 по 2014 и с 2017 по 2018 годы. Кроме того, мама постоянно выгоняла сына из дома, чему у отца также есть доказательства. По словам отца, ребенок в детстве жил у прабабушки, а когда стал старше — у бабушки, мамы первого мужа. «Ответчик никогда не отказывался от своего ребенка, хотя истица сама не раз просила его об этом с целью получения дополнительного финансирования от государства. Однако он категорически отвергал данные предложения. Истица неоднократно выгоняла из дома повзрослевшего Яна, зная, что ему негде было жить. Он приходил с личными вещами к бабушке, а его отец отправлял ей деньги на содержание ребенка», — говорится в документе. В отзыве написано, что Ян постоянно говорил и писал отцу, что очень любит его. Они очень много общались в мессенджерах: скрины переписок, чеки, совместные фото отец также готов предоставить в суде. Кроме того, в тексте документа обращается особое внимание, что биологический отец не был лишен родительских прав и не привлекался за неисполнение родительских обязанностей. «Таким образом, отец не только постоянно интересовался жизнью сына и полноценно исполнял обязанности по его воспитанию и содержанию до достижения 18 лет. Он принимал полноценное участие в его жизни до последних дней. Ян вел переписку с отцом, уже находясь в зоне СВО, будучи уверенным, что через четыре месяца он вернется домой», — указано в документе. Также папа погибшего бойца опровергает информацию, что в день похорон тайно пошел оформлять документы на выплаты в военкомат. У мужчины есть доказательства, что в ведомстве 12 апреля он получал справку о смерти сына, а затем в тот же день именно Екатерина попросила его вновь явиться в военкомат с паспортом и реквизитами счета в ближайший понедельник. Таким образом, она сама подтвердила его право на получение выплат. Кроме того, отмечает Константин, он передал бывшей супруге деньги на организацию поминок, так как организацией похорон занималось государство. «О наличии права на получение выплаты отец узнал впервые от сотрудников военного комиссариата Златоуста. Ему было предложено параллельно с получением справки о смерти подать заявления, которые были сформированы автоматически. Таким образом, никаких противоправных действий, противоречивших нормам морали и нравственности, допущено не было», — указано в отзыве на иск. Отец погибшего Яна отмечает в документе, что похороны парня состоялись 12 апреля, а 24 апреля его бывшая супруга в третий раз вышла замуж. В отзыве на иск приводится еще множество аргументов, негативно характеризующих личность матери. Так, она подавала в суд на туроператоров с требованием вернуть стоимость невозвратных авиабилетов и такую же сумму штрафа, а также взыскать в ее пользу 1,4 миллиона рублей неустойки и 100 тысяч рублей морального вреда. Суд встал на сторону туроператора, так как Екатерина сама отказалась от отдыха со вторым супругом в Геленджике по личным обстоятельствам. В документе обращено внимание на завышенные денежные требования женщины безо всяких на то оснований. Ранее URA.RU сообщало, что мать погибшего на СВО бойца Яна Мейзингера подала в суд на лишение выплат отца, который бросил семью 15 лет назад. Женщина рассказала, что поднимала детей одна, а настоящим отцом им стал второй супруг. Судом были приняты обеспечительные меры по приостановлению выплат. URA.RU продолжит следить за этим разбирательством.