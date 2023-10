Baza: в баре на Патриарших «сотрудница МИД» закатила истерику. Видео

По данным Baza, «сотрудница МИД РФ» выплеснула коктейль в лицо другой гостьи бара Фото: Размик Закарян © URA.RU В баре Different на Патриарших прудах (район Москвы) девушка Алена Г., представившаяся сотрудницей МИД РФ, сообщила о нападении работников заведения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, сотрудники бара «напали» на девушку после того, как она выплеснула коктейль в лицо другой посетительнице. «Посетительница бара в центре Москвы, представившаяся сотрудницей МИД, заявила о нападении сотрудников», — говорится в сообщении. По данным канала, Алена Г. в баре Different поссорилась с другой гостьей заведения. Отмечается, что «сотрудница МИДа» выплеснула своей противнице в лицо коктейль. По словам Алены, после этого на нее напали работники бара. Ее начали толкать и избивать. «Оставьте меня в покое, вы даже мне встать не даете», — возмущалась Алена. На видео слышно, что девушка проинформировала хостес о том, что они совершают «нападение на сотрудника МИД». Девушка вызвала спецслужбы. Врачи диагностировали сотрясение и несколько гематом. По словам Алены, ей разбили телефон марки Apple и порвали вещи. Теперь в перипетиях вечера в Different будут разбираться полицейские.

