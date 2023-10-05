В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установили колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Команде парка Маяковского, которая курирует территорию, осталось завершить лишь благоустройство. Об этом сообщают представители парка.
«Работы идут. Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво», — рассказали представители Летнего парка «Уралмаш» в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что жители Уралмаша получат колесо обозрения высотой в 25 метров. Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель.
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