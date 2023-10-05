05 октября 2023

В Екатеринбурге показали, как выглядит новое колесо обозрения на Уралмаше. Фото

В Екатеринбурге в Летнем парке «Уралмаш» установили колесо обозрения
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, колесо обозрения, парк развлечений, аттракцион
Полный оборот новое колесо будет совершать за пять минут (архивное фото) Фото:

В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установили колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Команде парка Маяковского, которая курирует территорию, осталось завершить лишь благоустройство. Об этом сообщают представители парка.

«Работы идут. Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво», — рассказали представители Летнего парка «Уралмаш» в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что жители Уралмаша получат колесо обозрения высотой в 25 метров. Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель.

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В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установили колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Команде парка Маяковского, которая курирует территорию, осталось завершить лишь благоустройство. Об этом сообщают представители парка. «Работы идут. Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво», — рассказали представители Летнего парка «Уралмаш» в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что жители Уралмаша получат колесо обозрения высотой в 25 метров. Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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