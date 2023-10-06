Власти Сургута провели проверку инцидента с молившимся водителем автобуса

Мэрия Сургута не нашла нарушений у водителя, совершавшего намаз на работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный намаз на Ураза-байрам. Тюмень, ислам, намаз, ураза-байрам, тюбетейка, мусульмане
В мэрии заявили, что водитель, совершавший намаз, не допускал отклонений от графика движения автобуса Фото:

Мэрия Сургута подтвердила факт совершения намаза в рабочее время водителем 18 автобуса на остановке. В пресс-службе администрации города сообщили, что водитель не задерживал график на 40 минут, а молился во время технологического перерыва.

«Проведенная проверка подтвердила факт совершения намаза в автобусе 2 октября в дневное время водителем маршрута № 18 на остановочном пункте ЖК „Голд Фиш“. В указанное время автобус находился на конечной остановке в период технологического перерыва в течение 12 минут. Отклонений от маршрута движения, несоблюдения графика движения водителем автобуса допущено не было, что подтверждается средствами контроля движения», — прокомментировали в ведомстве.

В мэрии уточнили, что водитель не задерживал график почти на 40 минут, как об этом сообщали в соцсетях. Кроме того, с ним была дополнительно проведена разъяснительная работа.

Ранее URA.RU писало о том, что водитель пассажирского автобуса №18 в Сургуте прекратил поездку ради намаза. Жители пожаловались на него в соцсетях.

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Мэрия Сургута подтвердила факт совершения намаза в рабочее время водителем 18 автобуса на остановке. В пресс-службе администрации города сообщили, что водитель не задерживал график на 40 минут, а молился во время технологического перерыва. «Проведенная проверка подтвердила факт совершения намаза в автобусе 2 октября в дневное время водителем маршрута № 18 на остановочном пункте ЖК „Голд Фиш“. В указанное время автобус находился на конечной остановке в период технологического перерыва в течение 12 минут. Отклонений от маршрута движения, несоблюдения графика движения водителем автобуса допущено не было, что подтверждается средствами контроля движения», — прокомментировали в ведомстве. В мэрии уточнили, что водитель не задерживал график почти на 40 минут, как об этом сообщали в соцсетях. Кроме того, с ним была дополнительно проведена разъяснительная работа. Ранее URA.RU писало о том, что водитель пассажирского автобуса №18 в Сургуте прекратил поездку ради намаза. Жители пожаловались на него в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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