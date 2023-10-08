08 октября 2023

Будущие пермские тюремщики получили благословение от РПЦ. Фото

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Батюшка благословил студентов института ФСИН Фото:

В Пермском институте ФСИН состоялось богослужение в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом говорится на официальном сайте института.

«8 октября в Пермском институте ФСИН на площади возле часовни прошла служба в честь преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители Пермской епархии Русской Православной Церкви благословили учащихся и работников института», — говорится на сайте учебного заведения.

Богослужение проходит ежегодно с момента открытия часовни на территории института. Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена 8 октября 2014 года.

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В Пермском институте ФСИН состоялось богослужение в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом говорится на официальном сайте института. «8 октября в Пермском институте ФСИН на площади возле часовни прошла служба в честь преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители Пермской епархии Русской Православной Церкви благословили учащихся и работников института», — говорится на сайте учебного заведения. Богослужение проходит ежегодно с момента открытия часовни на территории института. Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена 8 октября 2014 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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