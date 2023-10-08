Батюшка благословил студентов института ФСИН
В Пермском институте ФСИН состоялось богослужение в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом говорится на официальном сайте института.
«8 октября в Пермском институте ФСИН на площади возле часовни прошла служба в честь преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители Пермской епархии Русской Православной Церкви благословили учащихся и работников института», — говорится на сайте учебного заведения.
Богослужение проходит ежегодно с момента открытия часовни на территории института. Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена 8 октября 2014 года.
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