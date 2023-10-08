Будущие пермские тюремщики получили благословение от РПЦ. Фото

09 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Батюшка благословил студентов института ФСИН Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском институте ФСИН состоялось богослужение в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом говорится на официальном сайте института. «8 октября в Пермском институте ФСИН на площади возле часовни прошла служба в честь преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители Пермской епархии Русской Православной Церкви благословили учащихся и работников института», — говорится на сайте учебного заведения. Богослужение проходит ежегодно с момента открытия часовни на территории института. Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена 8 октября 2014 года.

В Пермском институте ФСИН состоялось богослужение в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом говорится на официальном сайте института. «8 октября в Пермском институте ФСИН на площади возле часовни прошла служба в честь преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители Пермской епархии Русской Православной Церкви благословили учащихся и работников института», — говорится на сайте учебного заведения. Богослужение проходит ежегодно с момента открытия часовни на территории института. Часовня в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена 8 октября 2014 года.