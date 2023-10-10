Песков заявил о работе по спасению пленных россиян в Израиле

10 октября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что РФ поддерживает контакты с Палестиной для спасения россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия поддерживает контакты с Палестиной по вопросу спамения российских граждан, которые, предположительно, находятся в плену у ХАМАСа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений о том, что палестинская группировка могла взять в заложники десятки людей с российским гражданством. «Мы контактируем с палестинцами. Была информация о том, что лица которые имеют российское гражданство, находятся в числе заложников. Контакты [с Рамаллой] осуществляются, чтобы выяснить, так это или нет, и какова дальнейшая судьба этих людей», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Россия поддерживает контакты с Палестиной по вопросу спамения российских граждан, которые, предположительно, находятся в плену у ХАМАСа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений о том, что палестинская группировка могла взять в заложники десятки людей с российским гражданством. «Мы контактируем с палестинцами. Была информация о том, что лица которые имеют российское гражданство, находятся в числе заложников. Контакты [с Рамаллой] осуществляются, чтобы выяснить, так это или нет, и какова дальнейшая судьба этих людей», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.