Бастрыкин включился в скандал с самокатчиками, которые напали на екатеринбурженку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки дела, в котором оказались замешаны самокатчики и жительница Екатеринбурга. Трое молодых парней напали на женщину.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с беспричинным нападением трех молодых людей, передвигавшихся на самокатах, на местную жительницу», — сообщает СК РФ в своем telegram-канал. Уточняется, что парни оскорбили женщину, а потом толкнули, в результате чего она упала на землю. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
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