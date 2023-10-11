Бастрыкин включился в скандал с самокатчиками, которые напали на екатеринбурженку

Глава СК включился в скандал с самокатчиками, которые напали на екатеринбурженку
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Бастрыкин поручил Надбитову доложить о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки дела, в котором оказались замешаны самокатчики и жительница Екатеринбурга. Трое молодых парней напали на женщину.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с беспричинным нападением трех молодых людей, передвигавшихся на самокатах, на местную жительницу», — сообщает СК РФ в своем telegram-канал. Уточняется, что парни оскорбили женщину, а потом толкнули, в результате чего она упала на землю. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки дела, в котором оказались замешаны самокатчики и жительница Екатеринбурга. Трое молодых парней напали на женщину. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с беспричинным нападением трех молодых людей, передвигавшихся на самокатах, на местную жительницу», — сообщает СК РФ в своем telegram-канал. Уточняется, что парни оскорбили женщину, а потом толкнули, в результате чего она упала на землю. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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