Житель Чусового рассказал о текущем рядом с жилыми домами «ручье дерьма». Видео

Жители Чусового страдают от фекальных изливов

13 октября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Зловонный запах от вытекающих на поверхность вод распространяется на всю округу Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В городе Чусовом Пермского края во дворе дома №11 по улице Школьная течет «фекальный ручей». Жители окрестных домов страдают от зловония, которое распространяется по округе, рассказал один из горожан. Чусовлянин записал видео, которое размещено в паблике «Оборотная сторона» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что проблему со сточными водами планировалось решить несколько лет назад, построив новую канализационную станцию. Однако до сих пор проблема не решена. «Один из обычных дворов нашего города, двор дома по ул. Школьная, 11. Довольно ухоженный, скошена трава, есть даже остатки детской площадки. Столбы [для электричества] установили несколько лет назад, провели электроэнергию, до места под планируемую постройку фекалоприемных. Конечно же ничего не построили. Фекальные воды с улицы Школьная стекают к дороге ниже от дома. Это не какая-то техническая или питьевая вода. Запах стоит ужаснейший, вонь режет глаза. Как говорят жители, при смене ветра от зловония становится еще хуже. Настоящий ручей дерьма», — прокомментировал видео горожанин. В пресс-службе администрации города Чусового URA.RU, что специалисты «Горводоканала» 13 октября выехали на место, но не обнаружили следы утечек из канализации. Также в мэрии пояснили, что жильцы дома по ул. Школьная обращались в мэрию для решения коммунальной проблемы в 2022 году. После этого было принято решение о строительстве новой канализационной станции. «„Горводоканал“ начал строительство канализационной насосной станции. Ее строительство будет продолжено, предварительный срок — апрель 2024 года», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало о подобной проблеме в поселке Всествятская Чусовского округа, Там зловонная жижа вытекала из открытых колодцев. А в поселке Яйва из-за разлива фекалий оказалась затоплена детская площадка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Чусовом Пермского края во дворе дома №11 по улице Школьная течет «фекальный ручей». Жители окрестных домов страдают от зловония, которое распространяется по округе, рассказал один из горожан. Чусовлянин записал видео, которое размещено в паблике «Оборотная сторона» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что проблему со сточными водами планировалось решить несколько лет назад, построив новую канализационную станцию. Однако до сих пор проблема не решена. «Один из обычных дворов нашего города, двор дома по ул. Школьная, 11. Довольно ухоженный, скошена трава, есть даже остатки детской площадки. Столбы [для электричества] установили несколько лет назад, провели электроэнергию, до места под планируемую постройку фекалоприемных. Конечно же ничего не построили. Фекальные воды с улицы Школьная стекают к дороге ниже от дома. Это не какая-то техническая или питьевая вода. Запах стоит ужаснейший, вонь режет глаза. Как говорят жители, при смене ветра от зловония становится еще хуже. Настоящий ручей дерьма», — прокомментировал видео горожанин. В пресс-службе администрации города Чусового URA.RU, что специалисты «Горводоканала» 13 октября выехали на место, но не обнаружили следы утечек из канализации. Также в мэрии пояснили, что жильцы дома по ул. Школьная обращались в мэрию для решения коммунальной проблемы в 2022 году. После этого было принято решение о строительстве новой канализационной станции. «„Горводоканал“ начал строительство канализационной насосной станции. Ее строительство будет продолжено, предварительный срок — апрель 2024 года», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало о подобной проблеме в поселке Всествятская Чусовского округа, Там зловонная жижа вытекала из открытых колодцев. А в поселке Яйва из-за разлива фекалий оказалась затоплена детская площадка