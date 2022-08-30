В Пермском крае поселок заливает фекалиями

Местные жители обратили внимание властей на коммунальную проблему в поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае поселок Всесвятская (Чусовской округ) заливает фекалиями. Угрозу для здоровья жителей представляет не только зловонная жижа, но и открытые колодцы, из которых она вытекает. Об этом сообщается в паблике «Оборотная сторона» соцсети «ВКонтакте».

«Проблема все та же, что и в городе — открытые колодцы. Они открыты, есть огромная вероятность того, что в них упадет ребенок. А еще они источают зловонную жижу по всему поселку (улица 70-го Октября, улица Спорта, территория возле ИК-35, где находятся очистные). В лог стекают фекалии не только из колодцев, но и из расположенной рядом фермы, а это уже походит на экологическую катастрофу», — пишут авторы поста.

В администрации Чусовского городского округа URA.RU не смогли пояснить, на чьем балансе находятся колодцы. В мэрии рекомендовали гражданам, обеспокоенным проблемой, обращаться в управление муниципального контроля мэрии. «Часто такие колодцы (выгребные ямы) расположены на придомовой территории, поэтому ответственность за них несут управляющие организации», — пояснили в пресс-службе чусовской администрации.

URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей ранее в поселке Верхнечусовские городки, где в одном из пожарных колодцев была обнаружена погибшей 6-летняя девочка. После этого взволнованные жители в различных населенных пунктах стали обращать внимание властей на открытые колодцы, а в самих Верхнечусовских городках появилась интерактивная карта колодцев.