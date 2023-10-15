Израиль продолжает мстить за свои города Ливану

ЦАХАЛ открыл ответный огонь после обстрела города Штула
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз сообщила об ответном обстреле Ливана. В пресс-службе указали, что на этот раз огонь открыли после атаки на город Штула.
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«После сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источникам огня в Ливане», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале армии обороны Израиля.
Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Сообщалось, что удары были совершены в ответ на минометный обстрел.
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