Израиль продолжает мстить за свои города Ливану

Израиль обстрелял Ливан в ответ на атаку по городу Штула

15 октября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ открыл ответный огонь после обстрела города Штула Фото: EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз сообщила об ответном обстреле Ливана. В пресс-службе указали, что на этот раз огонь открыли после атаки на город Штула. Новость по теме Почему Ливан вмешивается в войну с Израилем «После сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источникам огня в Ливане», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале армии обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Сообщалось, что удары были совершены в ответ на минометный обстрел.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз сообщила об ответном обстреле Ливана. В пресс-службе указали, что на этот раз огонь открыли после атаки на город Штула. «После сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источникам огня в Ливане», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале армии обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Сообщалось, что удары были совершены в ответ на минометный обстрел.