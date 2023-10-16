Baza: в России вырастут цены на медикаменты и детское питание

16 октября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Медикаменты и детское питание станут дороже для россиян, пишет Baza Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России планируется увеличение цен на медикаменты и детское питание. Повышение цен затронет продукцию, которая продается в стеклянной таре. «В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стеклянной таре», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что это вызвано ростом стоимости самой стеклотары, который обусловлен повышением цен на логистику. Крупные производители также ощутили влияние этого повышения цен на логистику. В результате, некоторые фармкомпании планируют перейти на использование пластиковых упаковок, где это возможно, чтобы избежать дополнительных затрат, передали в telegram-канале. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Курганской области Елена Перминова предупредила, что введение акцизов только на спирт может привести к удорожанию медикаментов. Компания Nestle также объявила о повышении цен на детское питание, включая молочные смеси, на 9% с сентября из-за слабого и нестабильного рубля. При этом известно, что производство детского питания в России растет, а стоимость отечественного сырья для его производства остается стабильной, передает Life .

В России планируется увеличение цен на медикаменты и детское питание. Повышение цен затронет продукцию, которая продается в стеклянной таре. «В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стеклянной таре», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что это вызвано ростом стоимости самой стеклотары, который обусловлен повышением цен на логистику. Крупные производители также ощутили влияние этого повышения цен на логистику. В результате, некоторые фармкомпании планируют перейти на использование пластиковых упаковок, где это возможно, чтобы избежать дополнительных затрат, передали в telegram-канале. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Курганской области Елена Перминова предупредила, что введение акцизов только на спирт может привести к удорожанию медикаментов. Компания Nestle также объявила о повышении цен на детское питание, включая молочные смеси, на 9% с сентября из-за слабого и нестабильного рубля. При этом известно, что производство детского питания в России растет, а стоимость отечественного сырья для его производства остается стабильной, передает Life.