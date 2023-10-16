16 октября 2023

В ХМАО подросток запугал школьников охотничьими ножами

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток размахивал рядом со сверстниками охотничьими ножами Фото:

В Урае полицейские устроили проверку из-за школьника, который размахивал рядом со сверстниками охотничьими ножами. Сам подросток состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«Зарегистрировано пять заявлений по данной ситуации. Одиннадцатилетний ребенок состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции собирают материал, чтобы решить вопрос о направлении его в закрытую школу», — сообщили URA.RU представители ведомства. Пострадавших во время инцидента при этом не было.

Сам ребенок из благополучной семьи, однако состоит на учете комиссии ПДН с декабря 2022 года из-за нарушения дисциплины в классе и школе. «Несколько недель назад он приходил в школу с разбитой бутылкой [„розочкой“]. Семья на учете не состоит — она благополучная. Однако оба родителя авторитетом у ребенка не пользуются. Меры их воспитательного воздействия не привели к хорошему результату. Поэтому будет решаться вопрос о помещении этого ребенка в спецучреждение», — добавили в ведомстве.

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В Урае полицейские устроили проверку из-за школьника, который размахивал рядом со сверстниками охотничьими ножами. Сам подросток состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «Зарегистрировано пять заявлений по данной ситуации. Одиннадцатилетний ребенок состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции собирают материал, чтобы решить вопрос о направлении его в закрытую школу», — сообщили URA.RU представители ведомства. Пострадавших во время инцидента при этом не было. Сам ребенок из благополучной семьи, однако состоит на учете комиссии ПДН с декабря 2022 года из-за нарушения дисциплины в классе и школе. «Несколько недель назад он приходил в школу с разбитой бутылкой [„розочкой“]. Семья на учете не состоит — она благополучная. Однако оба родителя авторитетом у ребенка не пользуются. Меры их воспитательного воздействия не привели к хорошему результату. Поэтому будет решаться вопрос о помещении этого ребенка в спецучреждение», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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