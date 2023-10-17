В Екатеринбурге проверят врачей, пустивших за руль мужчину, сбившего людей на остановке

На пенсионера, задавившего людей в Екатеринбурге, завели дело

18 октября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мужчина будет официально допрошен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 79-летнего Юрия Бабушкина завели уголовное дело после ДТП, в котором он насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят врачей, разрешивших сесть за руль мужчине. Против мужчины завели дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. «Сегодня он будет официально допрошен. Вероятнее всего, в качестве меры пресечения с учетом его преклонного возраста изберут обязательство о явке», — сообщил Горелых. Он добавил, что свердловскому УГИБДД было поручено проверить, когда и где Бабушкин с проблемами здоровья проходил медкомиссию и получил автомобильные права. Авария произошла на Машиностроителей в Екатеринбурге вечером 17 октября. Мужчина снес остановку и трех людей. Двое погибли на месте, еще один находится в больнице. Бабушкин возвращался домой с дачи со своей супругой.

На 79-летнего Юрия Бабушкина завели уголовное дело после ДТП, в котором он насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят врачей, разрешивших сесть за руль мужчине. Против мужчины завели дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. «Сегодня он будет официально допрошен. Вероятнее всего, в качестве меры пресечения с учетом его преклонного возраста изберут обязательство о явке», — сообщил Горелых. Он добавил, что свердловскому УГИБДД было поручено проверить, когда и где Бабушкин с проблемами здоровья проходил медкомиссию и получил автомобильные права. Авария произошла на Машиностроителей в Екатеринбурге вечером 17 октября. Мужчина снес остановку и трех людей. Двое погибли на месте, еще один находится в больнице. Бабушкин возвращался домой с дачи со своей супругой.