В Екатеринбурге проверят врачей, пустивших за руль мужчину, сбившего людей на остановке

На 79-летнего Юрия Бабушкина завели уголовное дело после ДТП, в котором он насмерть сбил двух людей на остановке в Екатеринбурге, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят врачей, разрешивших сесть за руль мужчине.
Против мужчины завели дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. «Сегодня он будет официально допрошен. Вероятнее всего, в качестве меры пресечения с учетом его преклонного возраста изберут обязательство о явке», — сообщил Горелых. Он добавил, что свердловскому УГИБДД было поручено проверить, когда и где Бабушкин с проблемами здоровья проходил медкомиссию и получил автомобильные права.
Авария произошла на Машиностроителей в Екатеринбурге вечером 17 октября. Мужчина снес остановку и трех людей. Двое погибли на месте, еще один находится в больнице. Бабушкин возвращался домой с дачи со своей супругой.
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