Reuters: Израиль проведет «невиданную по свирепости» операцию в секторе Газа

19 октября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Израиль намерен провести «свирепую» военную операцию в секторе Газа Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль намерен провести в Секторе Газа военную операцию «Железные мечи», которая не будет иметь равных в своей «свирепости и жестокости». Об этом написали в агентстве Reuters. «Военная кампания под кодовым названием „Операция ‚Железные мечи‘“ будет непревзойденной по своей жестокости и непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», — говорится в материале агентства. Издание опиралось на заявления западных чиновников, знакомых с палестино-израильским конфликтом. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны друг друга. Недавно стало известно, что Иерусалим намерен провести крупномасштабную наземную операцию в Газе, сообщает RT. В связи с этим Израиль давал сутки жителям сектора на эвакуацию, передает MK.RU . Однако позже операция была перенесена из-за погодных условий.

Израиль намерен провести в Секторе Газа военную операцию «Железные мечи», которая не будет иметь равных в своей «свирепости и жестокости». Об этом написали в агентстве Reuters. «Военная кампания под кодовым названием „Операция ‚Железные мечи‘“ будет непревзойденной по своей жестокости и непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», — говорится в материале агентства. Издание опиралось на заявления западных чиновников, знакомых с палестино-израильским конфликтом. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны друг друга. Недавно стало известно, что Иерусалим намерен провести крупномасштабную наземную операцию в Газе, сообщает RT. В связи с этим Израиль давал сутки жителям сектора на эвакуацию, передает MK.RU. Однако позже операция была перенесена из-за погодных условий.