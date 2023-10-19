Reuters: Израиль проведет «невиданную по свирепости» операцию в секторе Газа

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Израиль намерен провести «свирепую» военную операцию в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль намерен провести в Секторе Газа военную операцию «Железные мечи», которая не будет иметь равных в своей «свирепости и жестокости». Об этом написали в агентстве Reuters.

«Военная кампания под кодовым названием „Операция ‚Железные мечи‘“ будет непревзойденной по своей жестокости и непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», — говорится в материале агентства. Издание опиралось на заявления западных чиновников, знакомых с палестино-израильским конфликтом.

Война Палестины и Израиля началась 7 октября. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны друг друга. Недавно стало известно, что Иерусалим намерен провести крупномасштабную наземную операцию в Газе, сообщает RT. В связи с этим Израиль давал сутки жителям сектора на эвакуацию, передает MK.RU. Однако позже операция была перенесена из-за погодных условий.

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Израиль намерен провести в Секторе Газа военную операцию «Железные мечи», которая не будет иметь равных в своей «свирепости и жестокости». Об этом написали в агентстве Reuters. «Военная кампания под кодовым названием „Операция ‚Железные мечи‘“ будет непревзойденной по своей жестокости и непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», — говорится в материале агентства. Издание опиралось на заявления западных чиновников, знакомых с палестино-израильским конфликтом. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны друг друга. Недавно стало известно, что Иерусалим намерен провести крупномасштабную наземную операцию в Газе, сообщает RT. В связи с этим Израиль давал сутки жителям сектора на эвакуацию, передает MK.RU. Однако позже операция была перенесена из-за погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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