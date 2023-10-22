Рособрнадзор объяснил, изменятся ли правила поступления в 10-й класс и колледжи

Рособрнадзор: модель поступления в 10-й класс и колледжи не будет меняться
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Правила поступления в колледжи и 10-е классы не будут меняться, отметили в Рособрнадзоре Фото:

Изменений в модель поступления в 10-й класс и колледжи на данный момент не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя заявление руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это было частное мнение Музаева, что систему надо докручивать», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Рособрнадзора. Ранее Музаев заявил, что модель поступления в 10-й класс и колледжи устарела и ее пора менять.

Об этом Музаев сообщил во время всероссийской встречи с родителями. После этих слова ему задали вопрос про отмену ОГЭ. На что руководитель Рособрнадзора заявил: «Такая модель не рассматривается». На встрече он подчеркнул что пока в экзамен после девятого класса не будут добавляться и дополнительные предметы, как это планировалось во время разработки ОГЭ.

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Изменений в модель поступления в 10-й класс и колледжи на данный момент не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя заявление руководителя ведомства Анзора Музаева. «Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это было частное мнение Музаева, что систему надо докручивать», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Рособрнадзора. Ранее Музаев заявил, что модель поступления в 10-й класс и колледжи устарела и ее пора менять. Об этом Музаев сообщил во время всероссийской встречи с родителями. После этих слова ему задали вопрос про отмену ОГЭ. На что руководитель Рособрнадзора заявил: «Такая модель не рассматривается». На встрече он подчеркнул что пока в экзамен после девятого класса не будут добавляться и дополнительные предметы, как это планировалось во время разработки ОГЭ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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