Рособрнадзор объяснил, изменятся ли правила поступления в 10-й класс и колледжи

Изменений в модель поступления в 10-й класс и колледжи на данный момент не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя заявление руководителя ведомства Анзора Музаева.
«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это было частное мнение Музаева, что систему надо докручивать», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Рособрнадзора. Ранее Музаев заявил, что модель поступления в 10-й класс и колледжи устарела и ее пора менять.
Об этом Музаев сообщил во время всероссийской встречи с родителями. После этих слова ему задали вопрос про отмену ОГЭ. На что руководитель Рособрнадзора заявил: «Такая модель не рассматривается». На встрече он подчеркнул что пока в экзамен после девятого класса не будут добавляться и дополнительные предметы, как это планировалось во время разработки ОГЭ.
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