Рособрнадзор объяснил, изменятся ли правила поступления в 10-й класс и колледжи

Рособрнадзор: модель поступления в 10-й класс и колледжи не будет меняться

22 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Правила поступления в колледжи и 10-е классы не будут меняться, отметили в Рособрнадзоре Фото: Анна Майорова © URA.RU Изменений в модель поступления в 10-й класс и колледжи на данный момент не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя заявление руководителя ведомства Анзора Музаева. «Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это было частное мнение Музаева, что систему надо докручивать», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Рособрнадзора. Ранее Музаев заявил, что модель поступления в 10-й класс и колледжи устарела и ее пора менять. Об этом Музаев сообщил во время всероссийской встречи с родителями. После этих слова ему задали вопрос про отмену ОГЭ. На что руководитель Рособрнадзора заявил: «Такая модель не рассматривается». На встрече он подчеркнул что пока в экзамен после девятого класса не будут добавляться и дополнительные предметы, как это планировалось во время разработки ОГЭ.

Изменений в модель поступления в 10-й класс и колледжи на данный момент не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя заявление руководителя ведомства Анзора Музаева. «Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это было частное мнение Музаева, что систему надо докручивать», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Рособрнадзора. Ранее Музаев заявил, что модель поступления в 10-й класс и колледжи устарела и ее пора менять. Об этом Музаев сообщил во время всероссийской встречи с родителями. После этих слова ему задали вопрос про отмену ОГЭ. На что руководитель Рособрнадзора заявил: «Такая модель не рассматривается». На встрече он подчеркнул что пока в экзамен после девятого класса не будут добавляться и дополнительные предметы, как это планировалось во время разработки ОГЭ.