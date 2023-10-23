В Перми ликвидируют компанию сбежавшего из РФ депутата Лисняка

Медиаагентство «Кулич». который связывают с Ильей Лисняком, решено ликвидировать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми будет ликвидировано медиаагентство «Кулич» беглого депутата краевого законодательного собрания Ильи Лисняка. Информация об этом содержится на сайте «Федресурса», где размещено соответствующее нотариальное свидетельство.

«Настоящим ООО „Медиаагентство Кулич“ […] уведомляет о том, что единственным участником ООО „Медиаагентство Кулич“ принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Форсюк Ирины Сергеевны. Поручить ликвидатору в срок до 6.10 2024 (включительно) выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества», — сказано в документе, заверенном нотариусом Пермского городского нотариального округа Андреем Тороповым. Требования кредиторов к указанному юрлицу могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Форсюк в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила информацию о ликвидации медиаагентства, которым руководила с мая 2018 года. «Бизнес-проекты имеют свойство как открываться, так и прекращать свою работу в силу разных причин или под воздействием внешних обстоятельств» — отметила Форсюк. Она также добавила, что намерена продолжить предпринимательскую деятельность в области рекламы, в том числе через соцсети, «в ином качестве». В аккаунте Лисняка в Telegram URA.RU ответили, что в указанной компании депутат не работает с 2017 года. «Вопрос не по адресу», — получил ответ корреспондент информагентства.

Лисняк покинул пределы России после скандала с вымогательством денег у и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александра Смертина. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по данному факту. Сейчас беглый депутат находится в розыске. Источник URA.RU рассказывал, что народный избранник ищет покупателя на свой медиабизнес, однако сам Лисняк опровергал данную информацию.

Ликвидатором юрлица назначена гендиректор общества Ирина Форсюк Скрин с сайта «Федресурс» fedresurs.ru