Соратница беглого пермского депутата Лисняка решила избавиться от его медиабизнеса. Скрин

В Перми ликвидируют компанию сбежавшего из РФ депутата Лисняка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, лисняк илья
Медиаагентство «Кулич». который связывают с Ильей Лисняком, решено ликвидировать Фото:

В Перми будет ликвидировано медиаагентство «Кулич» беглого депутата краевого законодательного собрания Ильи Лисняка. Информация об этом содержится на сайте «Федресурса», где размещено соответствующее нотариальное свидетельство.

«Настоящим ООО „Медиаагентство Кулич“ […] уведомляет о том, что единственным участником ООО „Медиаагентство Кулич“ принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Форсюк Ирины Сергеевны. Поручить ликвидатору в срок до 6.10 2024 (включительно) выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества», — сказано в документе, заверенном нотариусом Пермского городского нотариального округа Андреем Тороповым. Требования кредиторов к указанному юрлицу могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Форсюк в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила информацию о ликвидации медиаагентства, которым руководила с мая 2018 года. «Бизнес-проекты имеют свойство как открываться, так и прекращать свою работу в силу разных причин или под воздействием внешних обстоятельств» — отметила Форсюк. Она также добавила, что намерена продолжить предпринимательскую деятельность в области рекламы, в том числе через соцсети, «в ином качестве». В аккаунте Лисняка в Telegram URA.RU ответили, что в указанной компании депутат не работает с 2017 года. «Вопрос не по адресу», — получил ответ корреспондент информагентства.

Лисняк покинул пределы России после скандала с вымогательством денег у и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александра Смертина. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по данному факту. Сейчас беглый депутат находится в розыске. Источник URA.RU рассказывал, что народный избранник ищет покупателя на свой медиабизнес, однако сам Лисняк опровергал данную информацию.

Ликвидатором юрлица назначена гендиректор общества Ирина Форсюк
Ликвидатором юрлица назначена гендиректор общества Ирина Форсюк
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В Перми будет ликвидировано медиаагентство «Кулич» беглого депутата краевого законодательного собрания Ильи Лисняка. Информация об этом содержится на сайте «Федресурса», где размещено соответствующее нотариальное свидетельство. «Настоящим ООО „Медиаагентство Кулич“ […] уведомляет о том, что единственным участником ООО „Медиаагентство Кулич“ принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Форсюк Ирины Сергеевны. Поручить ликвидатору в срок до 6.10 2024 (включительно) выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества», — сказано в документе, заверенном нотариусом Пермского городского нотариального округа Андреем Тороповым. Требования кредиторов к указанному юрлицу могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Форсюк в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила информацию о ликвидации медиаагентства, которым руководила с мая 2018 года. «Бизнес-проекты имеют свойство как открываться, так и прекращать свою работу в силу разных причин или под воздействием внешних обстоятельств» — отметила Форсюк. Она также добавила, что намерена продолжить предпринимательскую деятельность в области рекламы, в том числе через соцсети, «в ином качестве». В аккаунте Лисняка в Telegram URA.RU ответили, что в указанной компании депутат не работает с 2017 года. «Вопрос не по адресу», — получил ответ корреспондент информагентства. Лисняк покинул пределы России после скандала с вымогательством денег у и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александра Смертина. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по данному факту. Сейчас беглый депутат находится в розыске. Источник URA.RU рассказывал, что народный избранник ищет покупателя на свой медиабизнес, однако сам Лисняк опровергал данную информацию.
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