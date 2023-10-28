Hill: оружейники США работают на износ, обслуживая два конфликта

28 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Будущая военная помощь Иерусалиму может включать в себя все больше вооружений, на которые полагается Киев Фото: Министерство обороны Великобритании Американские производители оружия изо всех сил стараются удовлетворить запросы на оружие на фоне конфликта на Украине и эскалации ситуации в Израиле. Об этом пишет издание The Hill. «Высокий спрос на оружие обнажил ограничения, которые США имеют в пополнении собственных запасов, а производители изо всех сил пытаются удовлетворить запросы», — говорится в материале издания. Отмечается, что неожиданное обострение палестино-израильского конфликта побудило Минобороны США отправить в Израиль десятки тысяч снарядов, предназначенные Украине. Авторы пишут, что будущая военная помощь Иерусалиму может включать в себя все больше вооружений, на которые полагается Киев. Ранее представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ, поскольку это вооружение будет перенаправлено в Израиль. По его словам, затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения.

Американские производители оружия изо всех сил стараются удовлетворить запросы на оружие на фоне конфликта на Украине и эскалации ситуации в Израиле. Об этом пишет издание The Hill. «Высокий спрос на оружие обнажил ограничения, которые США имеют в пополнении собственных запасов, а производители изо всех сил пытаются удовлетворить запросы», — говорится в материале издания. Отмечается, что неожиданное обострение палестино-израильского конфликта побудило Минобороны США отправить в Израиль десятки тысяч снарядов, предназначенные Украине. Авторы пишут, что будущая военная помощь Иерусалиму может включать в себя все больше вооружений, на которые полагается Киев. Ранее представитель Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что Украина не сможет получить несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и другие виды боеприпасов, которые ранее США пообещали передать ВСУ, поскольку это вооружение будет перенаправлено в Израиль. По его словам, затягивание боевых действий в этих странах может привести к дефициту некоторых систем вооружения.