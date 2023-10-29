В Перми бывшего владельца ТЦ «Разгуляй» хотят объявить банкротом

30 октября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Компания владела землей и зданием ТЦ частично Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская налоговая инспекция просит признать банкротом АО «Оптово-розничное предприятие „Меркадо“», которая владела ТЦ «Разгуляй». Заявление опубликовано на сайте судебной картотеки. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю подала заявление о признании должника АО „Оптово-розничное предприятие ‚Меркадо‘“ банкротом. Заявление опубликовано 27 октября 2023 года», — указано на сайте судебной картотеки. Причины несостоятельности экс-владельца ТЦ «Разгуляй» не указаны. АО «Оптово-розничное предприятие „Меркадо“» было одним из владельцев участка и здания на ул. Пермская, 7, где расположен торговый центр. В 2017 и 2018 году предприятие продало свои доли. Сейчас торговым центром владеет ООО «Легострой».

Пермская налоговая инспекция просит признать банкротом АО «Оптово-розничное предприятие „Меркадо“», которая владела ТЦ «Разгуляй». Заявление опубликовано на сайте судебной картотеки. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю подала заявление о признании должника АО „Оптово-розничное предприятие ‚Меркадо‘“ банкротом. Заявление опубликовано 27 октября 2023 года», — указано на сайте судебной картотеки. Причины несостоятельности экс-владельца ТЦ «Разгуляй» не указаны. АО «Оптово-розничное предприятие „Меркадо“» было одним из владельцев участка и здания на ул. Пермская, 7, где расположен торговый центр. В 2017 и 2018 году предприятие продало свои доли. Сейчас торговым центром владеет ООО «Легострой».