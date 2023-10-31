31 октября 2023

Пермский планетарий обещает пермякам необычное космическое явление

Пермский планетарий: Юпитер подойдет близко к Земле и станет ярче
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание, пермский планетарий
В Пермском планетарии надеются на ясное небо Фото:

Пермяки с вечера 1 ноября при хорошей погоде смогут наблюдать за Юпитером, который приблизится к Земле. Как сообщает Пермский планетарий, Юпитер будет ярче обычного, а наблюдать за ним будет можно весь ноябрь.

«Газовый гигант окажется ближе к Земле и будет более ярким, чем обычно. Можно увидеть гораздо больше подробностей в окуляр телескопа и наблюдать всю ночь в течение месяца. Видимые размеры планеты достигнут почти 50 угловых секунд», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Начинать наблюдение лучше всего с 21:00 1 ноября, говорят в планетарии. Но погода в Перми сегодня пасмурная. Синоптики ранее обещали теплый, но дождливый ноябрь.

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Пермяки с вечера 1 ноября при хорошей погоде смогут наблюдать за Юпитером, который приблизится к Земле. Как сообщает Пермский планетарий, Юпитер будет ярче обычного, а наблюдать за ним будет можно весь ноябрь. «Газовый гигант окажется ближе к Земле и будет более ярким, чем обычно. Можно увидеть гораздо больше подробностей в окуляр телескопа и наблюдать всю ночь в течение месяца. Видимые размеры планеты достигнут почти 50 угловых секунд», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». Начинать наблюдение лучше всего с 21:00 1 ноября, говорят в планетарии. Но погода в Перми сегодня пасмурная. Синоптики ранее обещали теплый, но дождливый ноябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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