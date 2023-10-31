Пермский планетарий обещает пермякам необычное космическое явление

Пермяки с вечера 1 ноября при хорошей погоде смогут наблюдать за Юпитером, который приблизится к Земле. Как сообщает Пермский планетарий, Юпитер будет ярче обычного, а наблюдать за ним будет можно весь ноябрь.
«Газовый гигант окажется ближе к Земле и будет более ярким, чем обычно. Можно увидеть гораздо больше подробностей в окуляр телескопа и наблюдать всю ночь в течение месяца. Видимые размеры планеты достигнут почти 50 угловых секунд», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».
Начинать наблюдение лучше всего с 21:00 1 ноября, говорят в планетарии. Но погода в Перми сегодня пасмурная. Синоптики ранее обещали теплый, но дождливый ноябрь.
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