В Челябинске в два раза вырос спрос на парикмахеров

03 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Число вакансий на парикмахеров в Челябинске выросло в 1,8 раз Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске спрос на парикмахеров с ноября 2022 года вырос в 1,8 раз. Аналитики также заметили рост числа вакансий для мастеров маникюра, сообщили 3 ноября URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Осенью 2023 года спрос работодателей на парикмахеров увеличился в 1,8 раза год к году. Роста спроса наблюдается и на мастеров по маникюру на 69%», — заявили URA.RU в «Авито». Аналитики заметили и рост зарплат в сфере красоты. Средняя зарплата, предлагаемая специалистам по маникюру, увеличилась на 15% и теперь составляет 49 тысяч 353 рубля. Парикмахеры зарабатывают меньше — средний показатель 42 тысячи 596 рублей. Общий рост зарплат в сфере красоты и фитнеса составил 18%, подняв выплаты мастерам до 40 тысяч 207 рублей.

В Челябинске спрос на парикмахеров с ноября 2022 года вырос в 1,8 раз. Аналитики также заметили рост числа вакансий для мастеров маникюра, сообщили 3 ноября URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Осенью 2023 года спрос работодателей на парикмахеров увеличился в 1,8 раза год к году. Роста спроса наблюдается и на мастеров по маникюру на 69%», — заявили URA.RU в «Авито». Аналитики заметили и рост зарплат в сфере красоты. Средняя зарплата, предлагаемая специалистам по маникюру, увеличилась на 15% и теперь составляет 49 тысяч 353 рубля. Парикмахеры зарабатывают меньше — средний показатель 42 тысячи 596 рублей. Общий рост зарплат в сфере красоты и фитнеса составил 18%, подняв выплаты мастерам до 40 тысяч 207 рублей.