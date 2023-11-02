Компанию депутата Думы ХМАО Сердюка заподозрили в захвате земли

03 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Депутата от СРЗП Михаила Сердюка заподозрили в захвате земельного участка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте компанию ООО «МКМ», которую, предположительно, возглавляет депутат окружной Думы ХМАО от СРЗП Михаил Сердюк, заподозрили в незаконном захвате муниципальной земли. Об этом URA.RU сообщил местный общественник Сергей Глинских. «По информации, предоставленной главой города Андреем Филатовым на мое обращение помещение, в котором расположен магазин „Парфюм-лидер“ (Ленина 39) и принадлежащее ООО „МКМ“ заняло 41 квадратный метр муниципальной земли. Таким образом, в действиях МКМ усматриваются признаки нарушения земельного законодательства РФ, выразившееся в самовольном занятии земельного участка. Согласно открытым источникам, МКМ возглавляет сургутский бизнесмен Сердюк, полный тезка депутата окружной думы. Я планирую направить депутату обращение с уточнением информации, имеет ли он отношение к указанной компании и что собирается предпринять для устранения нарушений закона», — прокомментировал Глинских. В распоряжении редакции имеется копия ответа главы администрации Сургута общественнику. По данным ЕГРЮЛ, ООО «МКМ» действительно руководит Сердюк. Однако в ответе администрации не уточняется, юрлицо с каким именно ИНН заняло землю, и принадлежит ли именно оно депутату окружного заксобрания. В пресс-службу мэрии Сургута направлен запрос. Ответ ожидается. Сердюк не ответил на звонок по телефону, имеющемуся в распоряжении редакции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте компанию ООО «МКМ», которую, предположительно, возглавляет депутат окружной Думы ХМАО от СРЗП Михаил Сердюк, заподозрили в незаконном захвате муниципальной земли. Об этом URA.RU сообщил местный общественник Сергей Глинских. «По информации, предоставленной главой города Андреем Филатовым на мое обращение помещение, в котором расположен магазин „Парфюм-лидер“ (Ленина 39) и принадлежащее ООО „МКМ“ заняло 41 квадратный метр муниципальной земли. Таким образом, в действиях МКМ усматриваются признаки нарушения земельного законодательства РФ, выразившееся в самовольном занятии земельного участка. Согласно открытым источникам, МКМ возглавляет сургутский бизнесмен Сердюк, полный тезка депутата окружной думы. Я планирую направить депутату обращение с уточнением информации, имеет ли он отношение к указанной компании и что собирается предпринять для устранения нарушений закона», — прокомментировал Глинских. В распоряжении редакции имеется копия ответа главы администрации Сургута общественнику. По данным ЕГРЮЛ, ООО «МКМ» действительно руководит Сердюк. Однако в ответе администрации не уточняется, юрлицо с каким именно ИНН заняло землю, и принадлежит ли именно оно депутату окружного заксобрания. В пресс-службу мэрии Сургута направлен запрос. Ответ ожидается. Сердюк не ответил на звонок по телефону, имеющемуся в распоряжении редакции.