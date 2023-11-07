07 ноября 2023

Челябинец поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и совместным детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, разбитое окно, сгоревший дом
В результате пожара жилой дом был полностью уничтожен Фото:

Житель Ашинского района Челябинской области после конфликта с бывшей супругой поджег дом, который принадлежал ей и их совместным малолетним детям. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина и потерпевшая несколько лет после развода продолжали проживать вместе. В июне 2022 года подсудимый после очередного конфликта поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и двум совместным малолетним детям. В результате жилое строение было уничтожено», — уточнили в пресс-службе.

В ходе следствия мужчина выдвигал доводы о том, что пожар начался по неосторожности из-за разлитого бензина и попытки закурить сигарету. Государственный обвинитель настаивал на умышленном поджоге.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также судья удовлетворил иск потерпевшей о взыскании материального вреда в размере 2 млн рублей и компенсации морального вреда — 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Житель Ашинского района Челябинской области после конфликта с бывшей супругой поджег дом, который принадлежал ей и их совместным малолетним детям. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина и потерпевшая несколько лет после развода продолжали проживать вместе. В июне 2022 года подсудимый после очередного конфликта поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и двум совместным малолетним детям. В результате жилое строение было уничтожено», — уточнили в пресс-службе. В ходе следствия мужчина выдвигал доводы о том, что пожар начался по неосторожности из-за разлитого бензина и попытки закурить сигарету. Государственный обвинитель настаивал на умышленном поджоге. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также судья удовлетворил иск потерпевшей о взыскании материального вреда в размере 2 млн рублей и компенсации морального вреда — 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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