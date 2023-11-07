Челябинец поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и совместным детям

08 ноября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

В результате пожара жилой дом был полностью уничтожен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Ашинского района Челябинской области после конфликта с бывшей супругой поджег дом, который принадлежал ей и их совместным малолетним детям. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина и потерпевшая несколько лет после развода продолжали проживать вместе. В июне 2022 года подсудимый после очередного конфликта поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и двум совместным малолетним детям. В результате жилое строение было уничтожено», — уточнили в пресс-службе. В ходе следствия мужчина выдвигал доводы о том, что пожар начался по неосторожности из-за разлитого бензина и попытки закурить сигарету. Государственный обвинитель настаивал на умышленном поджоге. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также судья удовлетворил иск потерпевшей о взыскании материального вреда в размере 2 млн рублей и компенсации морального вреда — 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Житель Ашинского района Челябинской области после конфликта с бывшей супругой поджег дом, который принадлежал ей и их совместным малолетним детям. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина и потерпевшая несколько лет после развода продолжали проживать вместе. В июне 2022 года подсудимый после очередного конфликта поджег дом, принадлежащий бывшей супруге и двум совместным малолетним детям. В результате жилое строение было уничтожено», — уточнили в пресс-службе. В ходе следствия мужчина выдвигал доводы о том, что пожар начался по неосторожности из-за разлитого бензина и попытки закурить сигарету. Государственный обвинитель настаивал на умышленном поджоге. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также судья удовлетворил иск потерпевшей о взыскании материального вреда в размере 2 млн рублей и компенсации морального вреда — 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.