В МЧС предупредили пермяков об опасности тонкого льда

До наступления устойчивых морозов выходить на лед опасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили жителей региона об опасности неокрепшего льда. В ведомстве сообщили, что в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, выходить на лед очень опасно.

«Никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости — если есть туман, снегопад и дождь. Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Просьба родителям — не допускать детей на лед водоемов без присмотра. Необходимо помнить, что минимальная толщина льда на одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. Лед должен быть чистым и прозрачным, если же он имеет молочный или мутный цвет, то лучше отказаться от выхода на лед в таких местах», — рассказали в краевом управлении МЧС.

В ведомстве также объяснили, что делать в случае провала под лед. Необходимо не паниковать, делать глубокие вдохи, не совершая резких движений, выбраться на твердую поверхность и, лежа на спине или груди, двигаться в безопасное место. Одновременно с этим необходимо звать на помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми под лед провалились два школьника, которые решили порыбачить на одном из водоемов. Детям помог спастись случайный прохожий.