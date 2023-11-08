Екатеринбуржцы раскрыли, почему любят свой город

Половина екатеринбуржцев любят свой город за развитую застройку
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, памятник ленину, администрация екатеринбурга
28% опрошенных респондентов любят Екатеринбург за красивую архитектуру Фото:

Половина жителей Екатеринбурга (53%) любят свой город за развитую инфраструктуру и за то, что там живут близкие люди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру».

«53% респондентов любят Екатеринбург за то, что там живут все их близкие люди, и за развитую инфраструктуру. 41% нравится атмосфера города, столько же (41%) — то, что все в нем знакомо. У 38% любовь к городу связана с тем, что в нем больницы и магазины находятся в шаговой доступности. 34% любят Екатеринбург за большое количество достопримечательностей и хороший уровень услуг», — сказано в сообщении. Еще у 28% опрошенных любовь к городу связана с наличием рабочих мест.

Отмечается, что любят свой город большинство екатеринбуржцев — 84%. Другие 16% теплых чувств к Екатеринбургу не испытывают.

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Половина жителей Екатеринбурга (53%) любят свой город за развитую инфраструктуру и за то, что там живут близкие люди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру». «53% респондентов любят Екатеринбург за то, что там живут все их близкие люди, и за развитую инфраструктуру. 41% нравится атмосфера города, столько же (41%) — то, что все в нем знакомо. У 38% любовь к городу связана с тем, что в нем больницы и магазины находятся в шаговой доступности. 34% любят Екатеринбург за большое количество достопримечательностей и хороший уровень услуг», — сказано в сообщении. Еще у 28% опрошенных любовь к городу связана с наличием рабочих мест. Отмечается, что любят свой город большинство екатеринбуржцев — 84%. Другие 16% теплых чувств к Екатеринбургу не испытывают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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