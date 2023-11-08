Екатеринбуржцы раскрыли, почему любят свой город

Половина жителей Екатеринбурга (53%) любят свой город за развитую инфраструктуру и за то, что там живут близкие люди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру».
«53% респондентов любят Екатеринбург за то, что там живут все их близкие люди, и за развитую инфраструктуру. 41% нравится атмосфера города, столько же (41%) — то, что все в нем знакомо. У 38% любовь к городу связана с тем, что в нем больницы и магазины находятся в шаговой доступности. 34% любят Екатеринбург за большое количество достопримечательностей и хороший уровень услуг», — сказано в сообщении. Еще у 28% опрошенных любовь к городу связана с наличием рабочих мест.
Отмечается, что любят свой город большинство екатеринбуржцев — 84%. Другие 16% теплых чувств к Екатеринбургу не испытывают.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.