Екатеринбуржцы раскрыли, почему любят свой город

Половина екатеринбуржцев любят свой город за развитую застройку

28% опрошенных респондентов любят Екатеринбург за красивую архитектуру Фото: Илья Московец © URA.RU

Половина жителей Екатеринбурга (53%) любят свой город за развитую инфраструктуру и за то, что там живут близкие люди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру».

«53% респондентов любят Екатеринбург за то, что там живут все их близкие люди, и за развитую инфраструктуру. 41% нравится атмосфера города, столько же (41%) — то, что все в нем знакомо. У 38% любовь к городу связана с тем, что в нем больницы и магазины находятся в шаговой доступности. 34% любят Екатеринбург за большое количество достопримечательностей и хороший уровень услуг», — сказано в сообщении. Еще у 28% опрошенных любовь к городу связана с наличием рабочих мест.

Отмечается, что любят свой город большинство екатеринбуржцев — 84%. Другие 16% теплых чувств к Екатеринбургу не испытывают.