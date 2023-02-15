В Перми открылась школа магии

16 февраля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Курс магии состоит всего из шести занятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки могут пройти курс по основам магии — курс открыла мастерская «Две метлы», которая специализируется на изготовлении и продаже эзотерических товаров, а также проведении различных магических мероприятий. Как утверждают организаторы, школа поможет всем желающим разобраться в разных сферах и инструментах магии, а также расскажет, как избежать ошибок при ее изучении. «Вам всегда была интересна магия, но вы не знали как к ней подступиться, с чего начать и как она вообще устроена? Наш уникальный курс поможет разобраться вам в этом и не только», — сообщает мастерская в соцсетях. Осенью 2022 года мастерская «Две метлы» анонсировала фестиваль магии, что вызвало критику, в том числе, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Организаторам начали поступать угрозы, а полиция задержала мужчину, который хотел бросить в магазин бутылку с зажигательной смесью.

Пермяки могут пройти курс по основам магии — курс открыла мастерская «Две метлы», которая специализируется на изготовлении и продаже эзотерических товаров, а также проведении различных магических мероприятий. Как утверждают организаторы, школа поможет всем желающим разобраться в разных сферах и инструментах магии, а также расскажет, как избежать ошибок при ее изучении. «Вам всегда была интересна магия, но вы не знали как к ней подступиться, с чего начать и как она вообще устроена? Наш уникальный курс поможет разобраться вам в этом и не только», — сообщает мастерская в соцсетях. Осенью 2022 года мастерская «Две метлы» анонсировала фестиваль магии, что вызвало критику, в том числе, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Организаторам начали поступать угрозы, а полиция задержала мужчину, который хотел бросить в магазин бутылку с зажигательной смесью.