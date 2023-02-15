15 февраля 2023

В Перми открылась школа магии

© Служба новостей «URA.RU»
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Курс магии состоит всего из шести занятий Фото:

Пермяки могут пройти курс по основам магии — курс открыла мастерская «Две метлы», которая специализируется на изготовлении и продаже эзотерических товаров, а также проведении различных магических мероприятий. Как утверждают организаторы, школа поможет всем желающим разобраться в разных сферах и инструментах магии, а также расскажет, как избежать ошибок при ее изучении.

«Вам всегда была интересна магия, но вы не знали как к ней подступиться, с чего начать и как она вообще устроена? Наш уникальный курс поможет разобраться вам в этом и не только», — сообщает мастерская в соцсетях.

Осенью 2022 года мастерская «Две метлы» анонсировала фестиваль магии, что вызвало критику, в том числе, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Организаторам начали поступать угрозы, а полиция задержала мужчину, который хотел бросить в магазин бутылку с зажигательной смесью.

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Пермяки могут пройти курс по основам магии — курс открыла мастерская «Две метлы», которая специализируется на изготовлении и продаже эзотерических товаров, а также проведении различных магических мероприятий. Как утверждают организаторы, школа поможет всем желающим разобраться в разных сферах и инструментах магии, а также расскажет, как избежать ошибок при ее изучении. «Вам всегда была интересна магия, но вы не знали как к ней подступиться, с чего начать и как она вообще устроена? Наш уникальный курс поможет разобраться вам в этом и не только», — сообщает мастерская в соцсетях. Осенью 2022 года мастерская «Две метлы» анонсировала фестиваль магии, что вызвало критику, в том числе, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Организаторам начали поступать угрозы, а полиция задержала мужчину, который хотел бросить в магазин бутылку с зажигательной смесью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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